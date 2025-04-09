Σε πλήρη διερεύνηση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση από την ALPHABET του αποκλειστικού ελέγχου επί της ΔΕΛΤΑ προχωρά η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση: «Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης της συγκέντρωσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκτιμά ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, ήτοι στην αγορά παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών Σ.Α.Ε.Κ. στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στον Βόλο (επικαλυπτόμενης με τη Λάρισα) κατά κύριο λόγο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Στις 8 Απριλίου κινήθηκε η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 3959/2011, της από 17.9.2024 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, η οποία αφορά στην απόκτηση από την ALPHABET του αποκλειστικού ελέγχου επί της ΔΕΛΤΑ.

Η ALPHABET δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης α) μέσω της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΗ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία» (ΑΚΜΗ). Ειδικότερα, η ΑΚΜΗ δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της λειτουργίας και εκμετάλλευσης Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ) με την ονομασία «ΙΕΚ ΑΚΜΗ» και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) με την ονομασία «ΑΚΜΗ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», β) μέσω της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία» (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ). Ειδικότερα, η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της λειτουργίας του ομώνυμου κολλεγίου και Κ.Δ.Β.Μ. με διακριτικό τίτλο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΔΒΜ.

Η ΔΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω της λειτουργίας Σ.Α.Ε.Κ. με την ονομασία «ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360», και Κ.Δ.Β.Μ. με την ονομασία «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ».

Βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης της συγκέντρωσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκτιμά ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, ήτοι στην αγορά παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών Σ.Α.Ε.Κ. στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στον Βόλο (επικαλυπτόμενης με τη Λάρισα) κατά κύριο λόγο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, διότι ενδέχεται να οδηγήσει:

σε οριζόντιες επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς με δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις ως άνω αγορές

σε συσπειρωτικές επιπτώσεις μεταξύ α) των ως άνω αγορών παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης μέσω ιδιωτικών ΣΑΕΚ, και β) των αγορών της παροχής υπηρεσιών μη τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης μέσω Κ.Δ.Β.Μ και της παροχής υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης (Κολλέγια),

σε επιπτώσεις στην αγορά εργασίας εκπαιδευτών, στην οποία οι επιχειρήσεις-εργοδότες ΣΑΕΚ λειτουργούν στην πράξη ως αγοραστές.

Κατά τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης, η ΕΑ θα εξετάσει εάν επιβεβαιώνονται οι αμφιβολίες της ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 4 του ν.3959/2011, από τη γνωστοποίηση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν από κοινού να προβαίνουν σε τροποποιήσεις στη συγκέντρωση ή να προτείνουν την ανάληψη δεσμεύσεων, ώστε να μην προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές, στις οποίες αφορά, και να τις κοινοποιούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η απόφαση της ΕΑ επί της συγκέντρωσης θα εκδοθεί εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης. Η κίνηση της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

