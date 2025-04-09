Σε 529,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis το 2024, αυξημένες κατά 1,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, με την αύξηση του όγκου πωλήσεων να ανέρχεται σε περίπου 4%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA OPR) αυξήθηκαν κατά 17,9% στη χρήση 2024 και ανήλθαν σε 42,3 εκατ. ευρώ από 35,9 εκατ. ευρώ το 2023, με το περιθώριο EBITDA (OPR) να διαμορφώνεται σε 8,0% στη χρήση 2024 από 6,9% το 2023.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 26,8%, ξεπερνώντας την εκτίμηση για 26 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ το 2024 από 21,1 εκατ. ευρώ το 2023. Το περιθώριο EBIT από τη λιανική δραστηριότητα του ομίλου βελτιώθηκε σε 5,0% το 2024 από 4,0% το προηγούμενο έτος.

Τα κέρδη προ φόρων από τη συνεχιζόμενη λιανική δραστηριότητα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 212% και διαμορφώθηκαν σε 7,9 εκατ. ευρώ το 2024 από 2,5 εκατ. ευρώ το 2023. Τα καθαρά κέρδη μετά από Φόρους από τη συνεχιζόμενη λιανική δραστηριότητα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 195,5% και διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ το 2024 από 2,1 εκατ. ευρώ το 2023.

Ο καθαρός δανεισμός της λιανικής δραστηριότητας του ομίλου διαμορφώθηκε σε 85,6 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 84,8 εκατ. ευρώ το 2023, σε ευθυγράμμιση με τη δέσμευση της διοίκησης για διατήρηση χαμηλού καθαρού δανεισμού.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους από τις διακοπείσες δραστηριότητες της Trade Estates, εξαιρουμένης της επίδρασης από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας ακινήτων, αυξήθηκαν κατά 57,3%, και διαμορφώθηκαν σε 13,9 εκατ. ευρώ το 2024 από 8,8 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 20 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2024, αυξημένα κατά 4% σε σύγκριση με 19,2 εκατ. ευρώ το 2023.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) που σχετίζονται με τη λιανική δραστηριότητα του ομίλου κατά τη χρήση 2024 ανήλθαν σε 25,1 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων IKEA και INTERSPORT.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος Fourlis αντιμετώπισε μια κακόβουλη εξωτερική επίθεση κυβερνοασφάλειας στις 27 Νοεμβρίου, η οποία επηρέασε προσωρινά τα ψηφιακά συστήματα σε όλες τις χώρες λειτουργίας του. Η διοίκηση ενεργοποίησε αμέσως το σχέδιο αντιμετώπισης του συμβάντος και σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, περιόρισε και έλυσε το πρόβλημα. Ωστόσο, το περιστατικό προκάλεσε προσωρινές διαταραχές στην αναπλήρωση των καταστημάτων που επηρέασαν κυρίως τον κλάδο οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα ΙΚΕΑ), καθώς και τις λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου, κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2024 έως τον Φεβρουάριο 2025. Το περιστατικό εκτιμάται ότι επηρέασε τις πωλήσεις του ομίλου κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο Δημήτρης Βαλαχής, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Fourlis, μεταξύ άλλων, δήλωσε:

«Το 2024 αποτέλεσε ένα καθοριστικό έτος για τον όμιλο. Υλοποιήσαμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες, ενισχύσαμε τη χρηματοοικονομική μας θέση και ξεπεράσαμε τις εκτιμήσεις κερδοφορίας, βελτιώνοντας σημαντικά την κερδοφορία της λιανικής δραστηριότητας του ομίλου. Σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς καταγράψαμε ουσιαστική πρόοδο, από την επιτυχημένη ανάπτυξη των IKEA και INTERSPORT μέχρι την είσοδό μας στην κατηγορία athleisure μέσω της συνεργασίας με τη Foot Locker, και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Holland&Barrett στον τομέα της υγείας και ευεξίας. Η αποενοποίηση της Trade Estates αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα, που ενισχύει περαιτέρω την οικονομική ευελιξία του ομίλου».

