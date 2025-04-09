Του Στέφανου Νικολαΐδη

Ένα σχολείο, χίλια παράθυρα στον κόσμο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό; Η καρδιά του σχολείου αυτού δεν αλλάζει – απλώς χτυπά σε περισσότερες χώρες.

Είναι αλήθεια: η Ελληνογερμανική Αγωγή «μετακομίζει» σε ένα διεθνές δίκτυο σχολείων. Από τα 33 παιδάκια στην Κυψέλη το μακρινό 1961, σήμερα 64 χρόνια μετά από τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Παλλήνης ανοίγει τα φτερά της και «πετάει» μαζί με τους 2.000 μαθητές της σε ένα νέο εκπαιδευτικό σύμπαν. Η Πυξίδα της πλέον δείχνει...Διεθνής.

Και αυτό γιατί με μια κίνηση που σηματοδοτεί μια νέα εποχή, το ιστορικό ιδιωτικό σχολείο περνά πλέον στον έλεγχο του εκπαιδευτικού ομίλου International Schools Partnership (ISP). Ο Σταύρος Σάββας, Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων και μέλος της ιδρυτικής οικογένειας, μιλά στο skai.gr για τη στρατηγική αυτή συνεργασία, τη φιλοσοφία της ISP και τις προοπτικές που ανοίγονται για την ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση.

Η είδηση της εξαγοράς της Ελληνογερμανικής Αγωγής από τον πολυεθνικό όμιλο ISP δεν είναι απλώς μία επιχειρηματική συμφωνία – είναι μια κίνηση που επηρεάζει άμεσα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Και, όπως πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, τα πρώτα ερωτήματα έχουν... δόση καχυποψίας: «Τι εννοείτε “την αγόρασαν Άγγλοι”; Θα μείνει το όνομα; Θα διδάσκονται ακόμα Γερμανικά; Τελικά η Ελληνογερμανική έγινε Ελληνοβρετανική;»

Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.

Από την Αθήνα στον κόσμο: Ποια είναι η ISP

Η International Schools Partnership είναι ένας εκπαιδευτικός κολοσσός με έδρα το Λονδίνο, που διαχειρίζεται πάνω από 100 σχολεία σε περισσότερες από 20 χώρες στον πλανήτη. Δεν πρόκειται για ένα κεντρικά ελεγχόμενο franchise, αλλά για ένα δίκτυο σχολείων που διατηρούν τον τοπικό τους χαρακτήρα και εξελίσσονται με κοινές εκπαιδευτικές αξίες και πόρους.

Η λογική της ISP είναι ξεκάθαρη: επενδύει σε σχολεία με ισχυρό τοπικό brand και τα ενισχύει με τεχνογνωσία, δίκτυα και υποδομές. Δεν «πατάει delete» στο παρελθόν τους — το αξιοποιεί.

Η απόφαση για τη συνεργασία με την ISP προέκυψε ύστερα από εκτενή έρευνα, με την Ελληνογερμανική να επιλέγει, όπως εξηγεί ο Σταύρος Σάββας, την πιο «φρέσκια» πρόταση στην αγορά. Ο ίδιος περιγράφει την ISP όχι ως έναν παραδοσιακό εθνικό οργανισμό, αλλά ως έναν πολυεθνικό σχηματισμό χωρίς πατρίδα: ο οικονομικός διευθυντής είναι στη Μαδρίτη, ο γενικός στο Λονδίνο, ο διευθυντής ανάπτυξης στο Ντουμπάι και άλλοι συνεργάτες βρίσκονται στην Πολωνία.

Ο χαρακτήρας της Ελληνογερμανικής διατηρείται, με τη γερμανική κατεύθυνση να παραμένει ισχυρή, ενώ ανοίγει παράλληλα και η αγγλόφωνη πύλη. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ζήτησαν ενίσχυση του αγγλόφωνου προσανατολισμού, και η ISP προσφέρθηκε να στηρίξει αυτό το όραμα.

«Ο ιδιοκτήτης αλλάζει, το σχολείο όχι», δηλώνει κατηγορηματικά ο κ. Σάββας, εξηγώντας πως η φιλοσοφία της ISP βασίζεται στην ανάδειξη των καλών πρακτικών κάθε σχολείου. «Δεν προσπαθούν να επιβάλουν ένα ενιαίο μοντέλο, αλλά αναζητούν πετυχημένες συνταγές και τις ενισχύουν». Στο δίκτυο της ISP, που αριθμεί πάνω από 100 σχολεία παγκοσμίως, η Ελληνογερμανική είναι το μοναδικό με τόσο έντονο το γερμανικό στοιχείο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Νέοι ορίζοντες με το βλέμμα στην οικουμενικότητα

Το σχολείο πλέον εντάσσεται σε ένα δίκτυο που προσφέρει διεθνείς εμπειρίες, ανταλλαγές, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, ψηφιακά εργαλεία και μεγαλύτερη πρόσβαση σε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές.

«Είμαστε ίσως το μόνο σχολείο στην Ευρώπη με τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, με 22 ερευνητές να υλοποιούν προγράμματα παιδαγωγικής και καινοτομίας». Τώρα, αυτό το μοντέλο μπορεί να εξαχθεί στην ISP, ενώ αντίστοιχα, η Ελληνογερμανική αποκτά πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως εκδρομές με μαθησιακό χαρακτήρα στη Μεγάλη Βρετανία, που προηγουμένως ήταν απρόσιτες λόγω κόστους.

Επιπλέον, σημειώνει ο κ. Σάββας, η ένταξη στο δίκτυο συνοδεύεται από αναδιοργάνωση στο τεχνικό και διοικητικό σκέλος. «Για παράδειγμα, το IT μας θα προσαρμοστεί στο μοντέλο της ISP. Ή το κομμάτι του safeguarding – που περιλαμβάνει όλες τις δράσεις για την ασφάλεια παιδιών και προσωπικού – θα συγκεντρωθεί σε ξεχωριστό τμήμα, όπως γίνεται στον όμιλο, ενώ τώρα είναι διάσπαρτο σε πολλές λειτουργίες».

«Η διοικητική ομάδα παραμένει - Ολέθριο λάθος η απότομη αύξηση διδάκτρων»

Οι αλλαγές έρχονται σταδιακά, προσεκτικά και με σεβασμό στην υπάρχουσα παιδαγωγική ταυτότητα. Η διοικητική ομάδα παραμένει αμετάβλητη, με τον Σταύρο Σάββα να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική αυτονομία. «Καμία συνταγή δεν θα επιβληθεί απ’ έξω. Η διοικητική ομάδα του σχολείου θα επιλέξει ποια εργαλεία θα αξιοποιήσει και ποια όχι», υπογραμμίζει και συμπληρώνει:

«Το λέω αυτό γιατί έχω ακούσει ανησυχίες ότι χάνεται η ελληνικότητα του σχολείου, ότι κινδυνεύει το μάθημα των Θρησκευτικών. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των διδάκτρων, ο κ. Σάββας απαντά με ειλικρίνεια. «Δεν το γνωρίζω». Επισημαίνει όμως ότι η ISP γνωρίζει καλά τη θέση και το προφίλ της σχολικής κοινότητας, και εκτιμά πως μια απότομη αύξηση των διδάκτρων θα ήταν «ολέθριο λάθος». Η πολιτική των διδάκτρων, όπως μέχρι τώρα, θα βασίζεται σε στάθμιση κόστους και αντοχών των οικογενειών.

Η επιλογή του ομίλου δεν έγινε εν κρυπτώ, όπως τονίζει, αλλά ύστερα από διαφάνεια και ειλικρινή αξιολόγηση. «Δεν αποκλείουμε τίποτα για το μέλλον, αλλά η μετάβαση θα είναι σταδιακή και ομαλή. Και οι δυο μας – ο αδελφός μου κι εγώ – έχουμε δεσμευτεί να τη διασφαλίσουμε».

Μια απάντηση σε μια παλιά πρόκληση: Η βιωσιμότητα του ιδιωτικού σχολείου στην Ελλάδα

Η συζήτηση στρέφεται και στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση, η οποία αντιμετωπίζει πιέσεις από πολλές πλευρές: αυξημένο λειτουργικό κόστος, φορολογικές δυσκολίες, συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού, αυξημένος ανταγωνισμός, μεταβαλλόμενα εκπαιδευτικά πρότυπα.

Η ένταξη σε έναν ισχυρό διεθνή όμιλο προσφέρει πρόσβαση σε κεφάλαια, υποδομές και σταθερότητα, χωρίς να χρειάζεται να μετατραπεί το σχολείο σε ένα απρόσωπο «εκπαιδευτήριο αλυσίδας». Αντιθέτως, του δίνει προοπτική ανάπτυξης σε ένα πολύ πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Μιλώντας για το επενδυτικό τοπίο στην Ελλάδα, ο Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων αναγνωρίζει τη θετική συγκυρία: πολιτική σταθερότητα, ανάπτυξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης και αυξημένη ζήτηση από τους γονείς. Παρότι ακούγονται συνδέσεις της επένδυσης αυτής με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τις απορρίπτει κατηγορηματικά. «Η ISP επενδύει μόνο σε σχολεία, δεν έχει σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση».

«Ο σεβασμός και η αγάπη που δεχθήκαμε μάς ξεπέρασε»

Η αναγνώριση από την κοινότητα ήταν συγκινητική. «Καταλάβαμε πόσο προσωποπαγές είναι αυτό το σχολείο. Όταν ανακοινώσαμε την απόφαση, ο σεβασμός και η αγάπη που δεχθήκαμε μάς ξεπέρασε. Από τα 33 παιδιά της Κυψέλης το 1961, τώρα μπαίνουμε σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με παγκόσμια εμβέλεια. Η σφραγίδα της ISP δίπλα στο όνομά μας είναι μια προστιθέμενη αξία, ειδικά για έναν απόφοιτο που θέλει να κάνει καριέρα στο εξωτερικό».

Η επόμενη μέρα, λοιπόν, δεν είναι επανάσταση – είναι εξέλιξη. Με ρυθμό, διαφάνεια και στόχο την ενίσχυση ενός εκπαιδευτικού έργου που ήδη διακρίνεται διεθνώς.

Το σχολείο αλλάζει κεφάλαιο, όχι χαρακτήρα. Και αυτή η εξέλιξη, αν κριθεί σωστά και εφαρμοστεί με προσοχή, μπορεί να δώσει νέα δυναμική σε ένα ήδη ισχυρό εκπαιδευτικό μοντέλο.

Πηγή: skai.gr

