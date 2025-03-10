Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Μιλόρα, από τον όμιλο Aktor, που αφορά στον κλάδο της ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση: «Κατά την συνεδρίαση του τμήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εγκρίθηκε ομόφωνα, με την απόφαση υπ' αριθ. 876/2025, η συγκέντρωση που αφορά σε απόκτηση άμεσου αποκλειστικού ελέγχου από τον «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» επί της εταιρείας «ΜΙΛΟΡΑ Μ.Α.Ε.», κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 (β) και του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011.

Ο AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ δραστηριοποιείται στους τομείς των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, των μεταλλικών κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων, καθώς και στους τομείς των αδρανών υλικών, της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης επαγγελματικών κτιρίων (facility management) και της παραγωγής και εμπορίας πρασίνου. Το αντικείμενο δραστηριότητας της μεταβιβαζόμενης εταιρείας ΜΙΛΟΡΑ είναι οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και, συγκεκριμένα, στην απόκτηση, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση χαρτοφυλακίου ακινήτων.

Οι σχετικές αγορές που αφορούν την υπό κρίση συναλλαγή είναι η ευρύτερη αγορά παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών (real estate), η υπό-αγορά απόκτησης και εκμετάλλευσης ακινήτων μέσω ενεργειών εκμίσθωσής τους (real estate rental), η υπό-αγορά ανάπτυξης ακινήτων, η ευρύτερη αγορά των κατασκευών (κυρίως ιδιωτικών έργων) για εμπορική χρήση και τέλος η αγορά παροχής υπηρεσιών facility management με την γεωγραφική διάσταση των ως άνω αγορών να είναι η ελληνική επικράτεια.

Λόγω των μικρών μεριδίων αγοράς των συμμετεχουσών εταιρειών, δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές και δεν αναμένονται επιπτώσεις στις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά η εν λόγω συναλλαγή. Ως εκ τούτου η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, ενέκρινε, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.