Με στόχο τη δημιουργία της κορυφαίας εταιρείας επενδυτικής τραπεζικής στην Ελλάδα και την Κύπρο, η Alpha Services and Holdings S.A., 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank S.A., κατέληξε σε συμφωνία με τους ιδρυτές και άλλους βασικούς μετόχους της AXIA Ventures Group Ltd αναφορικά με τους βασικούς εμπορικούς και νομικούς όρους για την εξαγορά του συνόλου (και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερο του 95%) του υφισταμένου μετοχικού κεφαλαίου της AXIA.

Η συναλλαγή θα οδηγήσει στη συνένωση της AXIA με την Alpha Finance Investment Services S.M.S.A., τη θυγατρική επενδυτικών υπηρεσιών της Alpha Holdings, καθώς και τη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας.

Η ενιαία εταιρεία θα αποτελέσει τον ισχυρότερο πάροχο υπηρεσιών Επενδυτικής Τραπεζικής & Κεφαλαιαγορών ("IBCM") σε Ελλάδα και Κύπρο.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η διοικητική ομάδα της AXIA δεσμεύεται να ηγηθεί και να καθοδηγήσει την ενιαία εταιρεία σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η AXIA είναι κορυφαία περιφερειακή επενδυτική τράπεζα, παρέχοντας υπηρεσίες χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και κεφαλαιαγορών σε εταιρείες, κυβερνήσεις και θεσμικούς επενδυτές. Η ηγετική της θέση αποδεικνύεται από σειρά σημαντικών συναλλαγών τα τελευταία χρόνια, καθώς και από την αναγνώρισή της ως "Best Investment Bank in Greece" και "Market Leader in Greece" από το Euromoney, τέσσερις φορές τα τελευταία έτη. Διαθέτει πλούσια εμπειρία σε συναλλαγές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων, προϊόντων και πελατών, υποστηριζόμενη από μια ταλαντούχα ομάδα στελεχών με διεθνή εμπειρία και βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς.

Η Alpha Finance είναι πρωτοπόρος εταιρεία στην παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, που καλύπτει από ιδιώτες έως επαγγελματίες επενδυτές, προσφέροντας ευέλικτες επενδυτικές λύσεις για τις χρηματαγορές, τους εναλλακτικούς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Alpha Finance κατήρτισε στρατηγική συνεργασία με την Kepler Cheuvreux, την κορυφαία ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στους τομείς της έρευνας και ανάλυσης, της εκτέλεσης συναλλαγών και την παροχή υπηρεσιών σταθερού εισοδήματος και πιστωτικών λύσεων.

Η ενιαία εταιρεία θα αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρία της σε συγχωνεύσεις & εξαγορές (M&A) και κεφαλαιαγορές για να υποστηρίξει εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θεσμικούς επενδυτές και ναυτιλιακές εταιρείες στην επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων για ανάπτυξη και διεθνή επέκταση.

Η επενδυτική τραπεζική στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, ενισχυόμενη από τη θετική πορεία του ΑΕΠ και τη σταθερή ροή άμεσων ξένων επενδύσεων. Μια νέα γενιά ελληνικών εταιρειών αναδύεται, με έντονη δυναμική για γεωγραφική επέκταση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Αυτές οι τάσεις διαμορφώνουν ένα δυναμικό περιβάλλον για τις υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών (IBCM), καθώς η ζήτηση για υποστήριξη αυτών των εξελίξεων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, την οποία η ενιαία εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω.

Η ενιαία εταιρεία θα προσφέρει πλήρεις, κορυφαίες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγοράς (IBCM), συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών στους τομείς των κεφαλαιαγορών, της χρηματοδότησης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών συγχωνεύσεων & εξαγορών (M&A) και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Θα αξιοποιήσει την ισχυρή θέση του Ομίλου στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου και τις εδραιωμένες σχέσεις του με τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), ενσωματώνοντας παράλληλα το επιχειρηματικό πνεύμα και την εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της AXIA. Ακόμη, η ενιαία εταιρεία θα αναπτύξει πρωτοβουλίες διεθνώς μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου με την UniCredit, η οποία εκτείνεται σε σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών χωρών.

Η συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με το σύνολο των κριτηρίων εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) που έχει γνωστοποιήσει ο Όμιλος. Επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και ενισχύει τη δημιουργία εσόδων από προμήθειες, διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων, ενώ παράλληλα βελτιώνει σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους εταιρικούς πελάτες. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα του Ομίλου από σχετικές δραστηριότητες Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών, να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 1,4% και να αποφέρει απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (RoI) άνω του 20%, ενώ παράλληλα θα έχει θετική συνεισφορά στον δείκτη RoCET1.

Τέλος, η συναλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένη επίδραση στον δείκτη CET1 του Ομίλου, κάτω από 20 μονάδες βάσης, και δεν επηρεάζει τις μελλοντικές δεσμεύσεις του Ομίλου σχετικά με τη διανομή κεφαλαίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2025, υπό την προϋπόθεση της οριστικοποίησης των Συμβατικών Εγγράφων και των όρων και προϋποθέσεων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος, καθώς και της ικανοποίησης των συνήθων αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και αδειών.

Η Alpha Services and Holdings S.A. θα ενημερώνει τους επενδυτές για την εξέλιξη και τους τελικούς όρους και προϋποθέσεις της Συναλλαγής, σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους.

Ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την ταλαντούχα ομάδα της AXIA στην οικογένεια της Alpha Bank. Με την AXIA, μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος για την παροχή κορυφαίων υπηρεσιών και τη δημιουργία εξαιρετικής αξίας για τους πελάτες μας. Με την ενοποίηση της AXIA και της Alpha Finance υπό την ίδια στέγη, θα είμαστε οι πρώτοι στην ελληνική αγορά που θα προσφέρουμε μια τόσο ισχυρή και ολοκληρωμένη πλατφόρμα Επενδυτικής Τραπεζικής και Κεφαλαιαγορών. Τα οφέλη για την εταιρική μας πελατεία είναι μοναδικά, καθώς θα μπορούμε να στηρίξουμε τα αναπτυξιακά τους σχέδια με μια ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών, όχι μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας τη συνεχή υποστήριξη της συνεργασίας μας με την UniCredit. Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δέσμευσή μας να επιδιώκουμε ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες που υποστηρίζουν τη στρατηγική μας ανάπτυξη και ενισχύουν τις αποδόσεις μας στον τομέα των εταιρικών προμηθειών και, τελικά, δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτικός Εταίρος της ΑΧΙΑ, κ. Γεώργιος Λινάτσας, δήλωσε: «Πριν από δεκαεπτά χρόνια, οι συνεργάτες μου και εγώ ιδρύσαμε την AXIA με όραμα να δημιουργήσουμε τον κορυφαίο επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Με την πάροδο των ετών, η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα και σύντομα θα επανατοποθετηθεί ως μια από τις βασικές αγορές της Ευρώπης. Η AXIA διαδραμάτισε στρατηγικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση. Καθώς το τοπίο συνεχώς εξελίσσεται, συνεχίζουμε να παρέχουμε κορυφαίες συμβουλευτικές υπηρεσίες και προηγμένες χρηματοοικονομικές λύσεις στους πελάτες μας, καθοδηγώντας τους μέσα σε ένα αυξανόμενα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον. Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους βασικούς μας εταίρους, τους επενδυτές και τους συνεργάτες μας, περνάμε στο επόμενο κεφάλαιο της πορείας μας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Alpha Bank, έναν δυναμικό οργανισμό που μοιράζεται το ίδιο όραμα και την ίδια δέσμευση για πρόοδο. Συνδυάζοντας τις δυνάμεις μας με την Alpha Bank και αξιοποιώντας τη συνεργασία με την UniCredit, είμαστε έτοιμοι να επαναπροσδιορίσουμε την Επενδυτική Τραπεζική και τις υπηρεσίες Κεφαλαιαγορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, και καθιστώντας την AXIA την πρώτη πραγματικά κορυφαία επενδυτική τράπεζα της περιοχής. Η AXIA, ενισχυμένη από την υπάρχουσα πλατφόρμα της Alpha Bank, θα συνεχίσει να παρέχει τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της, που την καθιέρωσαν ως τον κορυφαίο επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό στην Ελλάδα, και να ενισχύει τον ρόλο της ως καταλύτης ανάπτυξης στην περιοχή».



