VG Holdings: Στο 35% η συμμετοχή στην εταιρεία MAILO’S

Ο όμιλος VG Holding ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία του με την εταιρεία MAILO'S THE PASTA PROJECT, προχωρώντας στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 15% της εταιρείας, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική συμμετοχή του στο 35%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η νέα αυτή κίνηση της VG Hodling, έρχεται λίγους μήνες μετά την αρχική απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΜΑΙLO'S, σε άσκηση δικαιώματος αγοράς επιπλέον ποσοστού που προβλεπόταν από την αρχική συμφωνία. Η ενίσχυση της συνεργασίας αντανακλά τη σταθερή εμπιστοσύνη ενός μεγάλου ομίλου στο όραμα του brand, το αναπτυξιακό του μοντέλο και τη δυναμική που έχει χτίσει στην αγορά».

Η ΜΑΙLO'S, με ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νίκο Μουτσουρούφη, μετρά ήδη 42 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ 10 νέα σημεία βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Η αλυσίδα συνεχίζει να αναπτύσσεται με εντυπωσιακό ρυθμό, έχοντας ήδη «κλειδώσει» στρατηγικές συνεργασίες για την επέκτασή της στο εξωτερικό, με την 3η κατά σειρά χώρα να ξεκινάει στα μέσα της χρονιάς.

Η σύμπραξη με τη VG Holding, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι ο Βλάσσης Γεωργάτος, διευθύνων σύμβουλος της Γρηγόρης Α.Β.Ε.Ε., ενισχύει τη δυνατότητα της ΜΑΙLO'S να αξιοποιήσει τεχνογνωσία, υποδομές και συνέργειες που επιταχύνουν την ανάπτυξή της σε μεγαλύτερη κλίμακα και ενισχύουν την αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Όπως σημειώνεται και από στελέχη των δύο πλευρών, πρόκειται για μια σχέση που βασίζεται σε κοινές αξίες, μακροπρόθεσμο ορίζοντα και πίστη στη δυναμική που μπορεί να έχουν αγαπημένα ελληνικά brands στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Πηγή: skai.gr

