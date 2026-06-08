Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με τσουχτερά πρόστιμα θα τιμωρούνται οι επιχειρηματίες του τουρισμού που θέλουν να λειτουργούν κινητές καντίνες στις εγκαταστάσεις τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, χωρίς όμως να τηρούν τους κανόνες που έχουν τεθεί.

Οι κανόνες αυτές παρουσιάζονται στην απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως.



Σύμφωνα με την απόφαση, για να μπορεί η τουριστική εκμετάλλευση να γνωστοποιήσει τη λειτουργία καντίνας θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι κατηγορίας 3,4 ή 5 αστεριών αν πρόκειται για ξενοδοχείο ή οργανωμένη τουριστική κατασκήνωση ή 3,4,5 κλειδιών αν πρόκειται για ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα.

Η καντίνα δεν προσμετράται ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά την έκδοση του πιστοποιητικού κατάταξης.

Επιτρέπεται η λειτουργία καντίνας με μέγιστη αναλογία μία ανά 200 δωμάτια δυναμικότητας του καταλύματος

Απαγορεύεται η χρήση καντινών από αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα.

Στις περιπτώσεις Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) ή Σύνθετων ή Μικτών καταλυμάτων η καντίνα πρέπει να τοποθετείται σε ικανή απόσταση ώστε να μην ενοχλεί τις επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες.



Για ειδικές τουριστικές υποδομές υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί.

Χιονοδρομικά κέντρα

Στα χιονοδρομικά κέντρα επιτρέπονται έως 2 αυτοκινούμενες καντίνες. Πρέπει να τοποθετούνται σε καθαρές ζώνες 100 μέτρων στις οποίες δεν υπάρχουν δέντρα ή θάμνοι. Απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση, με κατάθεση τοπογραφικού διαγράμματος και σχεδίου διαφυγής, στην οικεία Πυροσβεστική και Δασική υπηρεσία, με κοινοποίηση στην ΕΥΠΑΤΕ (Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων), τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας της κινητής καντίνας. Αν η πυροσβεστική ή δασική υπηρεσία εκφράσουν επιφυλάξεις, η ΕΥΠΑΤΕ είναι αυτή που εξετάζει κατά περίπτωση την υπόθεση κι αποφασίζει. Στο τοπογραφικό πρέπει να αποτυπώνονται τουλάχιστον η θέση της καντίνας σε σχέση με τις πίστες του χιονοδρομικού και των εγκαταστάσεων και ο χώρος της καθαρής ζώνης 100 μέτρων γύρω από την καντίνα. Στο σχέδιο διαφυγής πρέπει τουλάχιστον να αποτυπώνεται η θέση της καντίνας μέσα στον αδειοδοτημένο χώρο της εγκατάστασης, να προσδιορίζονται τα μονοπάτια και τουλάχιστον 2 ανεξάρτητες διαδρομές διαφυγής από την καντίνα στον κοντινότερο δημόσιο δρόμo. Το χιονοδρομικό πρέπει να ενημερώσει για τον χρόνο παραμονής στην καντίνα και τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες λειτουργίας της. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του σημείου καθαρού και την αποκομιδή των σκουπιδιών σε ημερήσια συχνότητα. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση των δηλωμένων διαδρομών διαφυγής καθαρών από εμπόδια καθώς και την ευδιάκριτη σήμανσή τους, καθ’ όλη τη δηλωμένη διάρκεια λειτουργίας της καντίνας απαγορεύεται η μετακίνησή της Στον χώρο της καντίνας πρέπει να υπάρχουν μεγαφωνική εγκατάσταση για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και χημικό-βιολογικό αποχωρητήριο.

Τουριστικά λιμάνια

Η καντίνα μπορεί να κινείται ελεύθερα στο χώρο

Αν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας για τη χρήση της, τότε πρέπει να ενσωματώνεται στη χωροθέτηση του λιμανιού.

Ορειβατικά καταφύγια

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση κινητής καντίνας.

Τεχνικές – Λειτουργικές προδιαγραφές

Η απόφαση καθορίζει και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας της ίδιας της καντίνας:

Να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Μεταφορών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής εγκαταστάσεων.

Να τοποθετείται σε ικανή απόσταση, τουλάχιστον 10 μέτρων, από κολυμβητικές δεξαμενές, ώστε να μην παρεμποδίζεται η λειτουργίας τους.

Να διαθέτει πυροσβεστήρα.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση της σε περιοχές αρχαιλογικού ενδιαφέροντος και natura, αιγιαλό και παραλίες (εφαρμόζεται ειδική νομοθεσία).

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηλεκτρικός ψυγείων ή άλλων συσκευών εκτός του οχήματος.

Απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσματα.

Κυρώσεις

Καταλύματα έως 200 δωμάτια : Πρόστιμο 2.000€

Καταλύματα άνω των 200 δωματίων : Πρόστιμο 4.000€

Καταλύματα ιαματικού τουρισμού : Πρόστιμο 4.000€

Ειδικές τουριστικές υποδομές : Πρόστιμο 8.000€

Δυνατότητα επιβολής προσωρινής διακοπής λειτουργίας της καντίνας.

Πηγή: skai.gr

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