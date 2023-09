Χαρδαλιάς: Σε απόλυτη προτεραιότητα η αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου

Your browser does not support the audio element.

«Ο κόσμος κουράστηκε να ακούει αναλύσεις και παρατηρήσεις, θέλει λύσεις», τόνισε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς