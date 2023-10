Πώς ο δήμος Πάτρας γλίτωσε από την κατάρρευση και τη χρεοκοπία το Παμπελοποννησιακό στάδιο - Ο Κ. Πελετίδης εξηγεί- Βίντεο Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 08:50, 04.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

13

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης εξηγεί πως η δημοτική αρχή κατάφερε, να μετατρέψει σε στολίδι την αθλητική εγκατάσταση της Αχαϊκής πρωτεύουσας που είχε ρημάξει το 2014