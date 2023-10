Κώστας Μπακογιάννης: «Θέλω μια Αθήνα υπερήφανη για τον σύγχρονο εαυτό της»

Your browser does not support the audio element.

O Κώστας Μπακογιάννης μίλησε για την πόλη, για τα προβλήματά της, για τα κοινωνικά ζητήματα που είναι έντονα και για το τι κάνει ως δημοτική Αρχή, αναφέρθηκε στα σχολεία, στην κλιματική κρίση και τα ακραία φαινόμενα που απειλούν πλέον την πόλη