Τι ισχύει με τις άδειες στο ιδιωτικό τομέα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου

Διευκρινίσεις για τις ημέρες άδειας με αποδοχές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα για τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και τις τυχόν επαναληπτικές της 15ης Οκτωβρίου 2023, παρέχει σχετικό ΦΕΚ