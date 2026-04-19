Λουκασένκο: Πιθανή η συνάντηση με τον Τραμπ μόλις ετοιμαστεί η «μεγάλη συμφωνία»

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι θα ήταν «έτοιμος να συναντήσει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», μόλις προετοιμαστεί μια «μεγάλη συμφωνία» μεταξύ των δύο χωρών.



«Είμαστε έτοιμοι για μια συμφωνία, αλλά πρέπει να προετοιμαστεί με τρόπο που να αντανακλά τα συμφέροντα τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Λευκορωσίας», δήλωσε ο Λουκασένκο σε συνέντευξη στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν την Κυριακή.

Επιπλέον, ο Λουκασένκο δήλωσε στη συνέντευξη στο RT ότι το Μινσκ έχει προσαρμοστεί στις δυτικές κυρώσεις και ότι οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με την Ουάσιγκτον θα πρέπει να υπερβαίνει την άρση των κυρώσεων.

«Έχουμε πολύ περισσότερα ζητήματα να επιλύσουμε, και αυτό είναι το αντικείμενο μιας μεγάλης συμφωνίας», είπε χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει αυτά τα ζητήματα.

«Μόλις οριστικοποιήσουμε αυτό σε χαμηλότερο επίπεδο, είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε με τον Ντόναλντ και να υπογράψουμε τη συμφωνία».



Πηγή: skai.gr

