Η Ουκρανία επέβαλε κυρώσεις στον Λουκασένκο

Κυρώσεις στον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, για την υποστήριξη που παρέχει στη Ρωσία «στη δολοφονία Ουκρανών» επέβαλε η Ουκρανία, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Λουκασένκο, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει επιτρέψει στη Μόσχα να χρησιμοποιεί το έδαφος της Λευκορωσίας ως εφαλτήριο για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Ρωσία έχει επίσης δηλώσει ότι εγκαθιστά στη Λευκορωσία πυραυλικά συστήματα Oreshnik με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών, ένα υπερηχητικό βαλλιστικό όπλο, το οποίο -όπως έχει ισχυριστεί ο Πούτιν- είναι απρόσβλητο από την αντιαεροπορική άμυνα.

Το Κίεβο υποστηρίζει επίσης ότι η Λευκορωσία έχει επιτρέψει στη Ρωσία να αναπτύξει στρατιωτικό εξοπλισμό στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων αναμεταδοτών που εξυπηρετούν τα ρωσικά επιθετικά drones, τα οποία εκτοξεύονται κατά εκατοντάδες κάθε βράδυ εναντίον ουκρανικών πόλεων.

«Σήμερα η Ουκρανία επέβαλε ένα πακέτο κυρώσεων κατά του Αλεξάντρ Λουκασένκο και θα εντείνουμε σημαντικά τα αντίμετρα απέναντι σε κάθε μορφή βοήθειας που παρέχει στη δολοφονία Ουκρανών», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα social media.

Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τον Λουκασένκο ότι βοηθά τη Ρωσία να αποφεύγει τις δυτικές κυρώσεις και ότι «δικαιολογεί ενεργά τον πόλεμο της Ρωσίας και τώρα διευρύνει ακόμη περισσότερο τη δική του συμμετοχή στην κλιμάκωση και την παράταση του πολέμου».

«Θα υπάρξουν ειδικές συνέπειες γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.



