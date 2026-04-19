Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο ουκρανικός στρατός βομβάρδισε εργοστάσιο κατασκευής drone στη ρωσική πόλη Τάγκαρονγκ

Η καταστροφή αυτής της εγκατάστασης, σύμφωνα με τον στρατό, «θα μειώσει την ικανότητα του εχθρού να παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη»

Ρωσία-Ουκρανία

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε εργοστάσιο κατασκευής drone στην πόλη Τάγκαρονγκ στην ρωσική περιφέρεια Ροστόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Η καταστροφή αυτής της εγκατάστασης θα μειώσει την ικανότητα του εχθρού να παράγει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στην Ουκρανία», τόνισε ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drone
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark