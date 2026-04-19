Οι φόβοι του Ζελένσκι και οι εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε το Βερολίνο για την υπογραφή διμερών στρατηγικών και αμυντικών συμφωνιών, μετά από 20 χρόνια χωρίς κοινή συνεδρίαση των υπουργικών συμβουλίων Γερμανίας-Ουκρανίας.

Η Γερμανία συμφώνησε σε επιπλέον παροχή συστημάτων Patriot και Iris-T, καθώς και στη συμπαραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών με τη συμμετοχή γερμανικών εταιρειών.

Το Βερολίνο έχει χορηγήσει ήδη πάνω από 55 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια και εκπαιδεύσει σχεδόν 25.000 Ουκρανούς στρατιώτες, ωστόσο πλέον εστιάζει περισσότερο στην οικονομική στήριξη, θεωρώντας ότι η Ουκρανία είναι καλά εξοπλισμένη.

Η αποδέσμευση ευρωπαϊκού δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία αναμένεται μετά την αλλαγή εξουσίας στην Ουγγαρία, που μέχρι πρότινος μπλόκαρε τη χρηματοδότηση.

Η αμερικανική προσοχή έχει μετατοπιστεί σε σύγκρουση με το Ιράν, αφήνοντας την Ουκρανία πιο απομονωμένη στο πλαίσιο διάρκειας του πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρέθηκε στο Βερολίνο για σειρά συμφωνιών. Η Γερμανία συνεχίζει να στηρίζει το Κίεβο. Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει υπό το βάρος αρνητικών εκλογικών αποτελεσμάτων.Από το 2004 είχε να διεξαχθεί κοινή συνεδρίαση των υπουργικών συμβουλίων της Γερμανίας και της Ουκρανίας. Είκοσι χρόνια μετά, η κυβέρνηση Ζελένσκι ταξίδεψε στη γερμανική πρωτεύουσα για εμβάθυνση της διμερούς στρατηγικής συμφωνίας, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει συμπληρώσει τέσσερα και πλέον έτη. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι νιώθει πλέον μόνος, οι ΗΠΑ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον έτερο πόλεμο που οι ίδιες ξεκίνησαν με το Ιράν, έναν πόλεμο με απρόβλεπτη έκβαση και διάρκεια που θέτει σε διακινδύνευση τις παγκόσμιες ενεργειακές οδούς για τους επόμενους μήνες.



Το Κίεβο πιέζεται, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται,ο Ζελένσκι συνεχίζει να ζητά από τη Δύση συστήματα Patriot. Με τη Γερμανία υπεγράφησαν αμυντικές συμφωνίες εκ νέου για επιπλέον συστήματα Patriot και Iris-T αλλά και για συμπαραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών – με τη συμμετοχή γερμανικών κολοσσών. Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε αισιοδοξία για την αποδέσμευση του ευρωπαϊκού δανείου 90 δις ευρώ προς την Ουκρανία, μετά την αλλαγή εξουσίας στην Ουγγαρία -o Βίκτορ Όρμπαν το μπλόκαρε.

Πηγή: Deutsche Welle

Ήδη το Βερολίνο έχει δώσει πάνω από 55 δις ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και σχεδόν 25.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα στη Γερμανία. Πλέον η Γερμανία δεν συζητά την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο, γιατί κατά τα λεγόμενα του καγκελαρίου η Ουκρανία είναι πλέον καλά εξοπλισμένη και χρειάζεται πια κυρίως οικονομική στήριξη.Το πολιτικό momentum δεν είναι υπέρ της ΟυκρανίαςΠαρά τη στήριξη της Γερμανίας, τα σύννεφα πάνω από την καγκελαρία κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα ήταν εμφανή. Όσο και αν το Βερολίνο προσπαθεί να κρατήσει ψηλά το Ουκρανικό και να ηγηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο συντονισμό των προσπαθειών στήριξης της ουκρανικής αντίστασης, το πολιτικό momentum δεν είναι υπέρ της Ουκρανίας.Το ζήτημα ενός εντατικού κύκλου ειρηνευτικών συνομιλιών Ουκρανίας, Ρωσίας, ΗΠΑ και Ευρώπης προς το παρόν έχει μπει στον πάγο και οι εγγυήσεις ασφαλείας τίθενται εν αμφιβόλω. Μόνο οι υπογραφές συμφωνιών για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας αποτελουν συγκεκριμένη δέσμευση -προς ικανοποίηση γερμανικών οικονομικών συμφερόντων.Ο Ζελένσκι φοβάται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα έχει αρνητικές συνέπειες άμεσα και μακροπρόθεσμα για την Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον είναι πια εμφανώς αποστασιοποιημένη. Και στη Γερμανία πάντως καταγράφεται κόπωση εξαιτίας αυτού του πολέμου, στους κόλπους της πολιτικής και κυρίως της κοινωνίας.Κρουπάλα: Να γυρίσουμε στο ρωσικό φυσικό αέριοΣτις δημοσκοπήσεις η δημοτικότητα του καγκελάριου Μερτς βρίσκεται στο ναδίρ και η ακροδεξιά η Eναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται εκ νέου. Η ηγεσία του κόμματος επιρρίπτει στη γερμανική κυβέρνηση πολεμική εμμονή, την οποία θεωρεί αιτία της κακοδαιμονίας στη γερμανική οικονομία. Μάλιστα ο συμπρόεδρός της, Τίνο Κρουπάλα, προτείνει ως λύση για τη νέα ενεργειακή κρίση επιστροφή στο φθηνό ρωσικό αέριο.Επιχειρήματα σαν κι αυτό ακούγονται ήδη ενόψει των κρατιδιακών εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλντ στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου η Εναλλακτική για τη Γερμανία κυριαρχεί δημοσκοπικά με 38%. Επιχειρήματα που πείθουν μια πλειοψηφική μερίδα των πολιτών στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπως και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία που θα ακολουθήσει τέλη Σεπτεμβρίου. Η ίδια μερίδα πολιτών που ψηφίζει AfD επικρίνει τη στήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία επί τέσσερα χρόνια, γιατί κοστίζει στους Γερμανούς φορολογούμενους.Ο αντίκτυπος των εκλογικών αναμετρήσεων του Σεπτεμβρίου στην ανατολική Γερμανία δεν θα είναι απλός. Θα έχει συνέπειες και στην κεντρική πολιτική σκηνή, ειδικά αν η Ακροδεξιά καταφέρει να φτάσει την αυτοδυναμία σε κρατιδιακό επίπεδο, όπως μπορεί να συμβεί στο Μαγδεμβούργο. Και αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει εν μία νυκτί τις ισορροπίες και στη ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως προς το Ουκρανικό. Άλλωστε ο ίδιος ο Μερτς ζητά ήδη την επιστροφή νέων και υγιών Ουκρανών στην πατρίδα τους για να πολεμήσουν, εγκαταλείποντας τη γερμανική ασφάλεια και τα γερμανικά κοινωνικά επιδόματα.

