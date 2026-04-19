Εντοπίστηκαν σοροί 50 βρεφών σε νεκροταφείο του Τρινιντάντ

Οι σοροί τουλάχιστον 50 βρεφών και έξι ενηλίκων έχουν εγκαταλειφθεί σε ένα νεκροταφείο στο Τρινιντάντ και το Τομπάγκο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ειδικότερα, η αστυνομική υπηρεσία της χώρας (TTPS) αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι οι σοροί εντοπίστηκαν στην πόλη Κουμούτο, περίπου 40 χλμ. (25 μίλια) από την πρωτεύουσα Πορτ οφ Σπέιν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ενήλικες – τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες – έφεραν ταυτότητες, ενώ οι δυο από αυτούς έδειχναν σημάδια ότι είχαν υποβληθεί σε νεκροψία.

Από την προκαταρκτική έρευνα προκύπτει ότι ενδέχεται να πρόκειται για περίπτωση «παράνομης απόρριψης σορών που δεν έχουν αναγνωριστεί», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές εάν το περιστατικό συνδέεται με τη βία των συμμοριών στη χώρα, με τον αστυνομικό επίτροπο Allister Guevarro να δηλώνει πως η ανακάλυψη ήταν «βαθιά ανησυχητική».

«Κάθε άτομο ή φορέας που διαπιστωθεί ότι έχει παραβιάσει αυτό το καθήκον θα λογοδοτήσει πλήρως», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

