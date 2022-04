Κλιμακώνει την ένταση με τη Δύση η Ρωσία, καθώς συνεχίζει τις απειλές για επίθεση με πυρηνικά όπλα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Σε εκπομπή στη ρωσική τηλεόραση παρουσιάστηκε μια «προσομοίωση» πυρηνικών χτυπημάτων με πυραύλους Sarmat, κατά την διάρκεια της οποίας προβλήθηκε γραφικό σύμφωνα με το οποίο ένας πυραυλος που θα εκτοξευθεί από το Καλίνινγκραντ, στη Βαλτική Θάλασσα, θα έχει φτάσει σε 106 δευτερόλεπτα στο Βερολίνο, σε 200 δευτερόλεπτα στο Παρίσι και σε 202 δευτερόλεπτα στο Λονδίνο.

On the main Russian TV channel “1”Russians say the nuclear weapon will reach Berlin in 106 seconds, Paris in 200 seconds and London in 202 seconds. Russia is a nuclear terrorist. I will make a close translation below. It’s the main (!) Russian TV channel. pic.twitter.com/d2UfbRglhl