Tμήματα ενός πετρελαϊκού τερματικού σταθμού καταστράφηκαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ, μετά από βομβαρδισμό, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ επικαλούμενα τον κυβερνήτη της περιφέρειας, ενώ η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα απέτρεψε την πτήση ουκρανικού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της.

Σύμφωνα με τα ίδια μέσα, σημειώθηκε, βομβαρδισμός του τερματικού σταθμού και της περιοχής που βρίσκεται γύρω από αυτόν. «Δεν υπάρχουν θύματα», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον κυβερνήτη Αλεξάντερ Μπογκομάζ. Ο κυβερνήτης πρόσθεσε ότι ένα κτίριο διαχείρισης καυσίμων στον τερματικό σταθμό καταστράφηκε.

Η Ρωσία ανακοίνωσε, επίσης, σήμερα ότι οι μονάδες του πυροβολικού της έπληξαν 389 στόχους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μεταξύ αυτών, 35 σημεία ελέγχου, 15 αποθήκες όπλων και πυρομαχικών, αλλά και αρκετές περιοχές συγκέντρωσης ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων και του οπλισμού τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τέσσερις αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατόν να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά αυτή.

Παράλληλα, χθες βράδυ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην νήσο Σαχαλίνη στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα μέσα, είναι δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο όγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες της. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Πάντως σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ηλεκτροδότηση στο νησί των περίπου 600.000 κατοίκων δεν έχει προς το παρόν διακοπεί.

Russian Far East: Fire at GRES-2 Power plant in Sakhalin this morning https://t.co/MCXAhppxse pic.twitter.com/40eCBCsTiF

A major fire broke out at #Sakhalin's GRES-2 Power Station near the village of Ilyinskoe in #Tomarinsky District, #Russia. pic.twitter.com/qyEFl6asm0