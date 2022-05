Η διάσημη φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα όταν σημείωσε το περιβόητο γκολ του με το «Χέρι του Θεού», στον προημιτελικό εναντίον της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, πουλήθηκε σε δημοπρασία για 8,49 εκατομμύρια ευρώ.

Ο διάσημος Αργεντινός άλλαξε φανέλα με τον πρώην Άγγλο μέσο Στιβ Χοτζ, μετά τη νίκη (2-1) της Αργεντινής χάρη σε δύο γκολ του Μαραντόνα, το δεύτερο με μια ατομική προσπάθεια και θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα που σημειώθηκαν ποτέ.

Ο Στιβ Χοτζ που κατείχε τη φανέλα, στη συνέχεια τη δάνεισε στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου του Μάντσεστερ για δύο δεκαετίες. Μετά τον θάνατο του Μαραντόνα το 2020, ο Χοτζ είπε ότι η φανέλα δεν ήταν προς πώληση.

Έτσι ο 59χρονος αποφάσισε να την πουλήσει νωρίτερα φέτος και ο οίκος Sotheby's κανόνισε τη δημοπρασία με την υποβολή προσφορών από τις 20 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου. Η νικητήρια προσφορά έφτασε τις 7.142.500 λίρες ή διαφορετικά 8.490.000 ευρώ, καθιστώντας τη ως την πιο ακριβή αθλητική φανέλα στην ιστορία.

The Hand of God and the Goal of the Century. The shirt Diego Maradona wore during the 1986 World Cup quarterfinal vs. England has been sold at auction for $8.9M 👕 pic.twitter.com/s4ng2cmmLa

Η φανέλα του σπουδαίου Βραζιλιάνου Πελέ από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1970 ήταν η πιο ακριβή φανέλα ποδοσφαίρου που πωλήθηκε σε δημοπρασία, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες. Έπιασε 157.750 λίρες το 2002, τρεις φορές πάνω από την αναμενόμενη τιμή.

«Είμαι περήφανος ιδιοκτήτης αυτού του αντικειμένου για περισσότερα από 35 χρόνια, από τότε που ο Ντιέγκο και εγώ αλλάξαμε φανέλες μετά τον διάσημο αγώνα», είπε ο Χοτζ. «Ήταν απόλυτο προνόμιο που έπαιξα απέναντι σε έναν από τους σπουδαιότερους και πιο υπέροχους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Ήταν επίσης χαρά να το μοιραστώ με το κοινό τα τελευταία 20 χρόνια στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου. Η φανέλα αυτή έχει βαθιά πολιτιστική σημασία για τον κόσμο του ποδοσφαίρου, τον λαό της Αργεντινής και τον λαό της Αγγλίας, και είμαι βέβαιος ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα έχει τεράστια υπερηφάνεια που έχει την πιο εμβληματική ποδοσφαιρική φανέλα του κόσμου».

Ο Μαραντόνα, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 1986, πέθανε σε ηλικία 60 ετών στις 25 Νοεμβρίου 2020 λόγω καρδιακής ανακοπής.

#AuctionUpdate The football shirt worn by Diego Maradona for “The Hand of God” & the “Goal of the Century” at the 1986 World Cup just sold online for £7,142,500 / $9,284,536 – marking a new auction record for any item of sports memorabilia. pic.twitter.com/9OBNG4OjYx