Ξεκίνησε η δίκη ανάμεσα στον πρίγκιπα Harry και την Βρετανική Κυβέρνηση μετά τις κατηγορίες του πρίγκιπα για στέρηση της απαραίτητης προστασίας της συζύγου του Meghan Markle.

Συγκεκριμένα η υπόθεση αφορά την αφαίρεση της αστυνομικής προστασίας του πρίγκιπα Χάρι και της οικογένειάς του όταν θα βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και ο λόγος για τον οποίο ο δούκας φοβάται να επισκεφθεί τη χώρα.

Με τον εκπρόσωπο της βασιλικής οικογένειας να αναφέρει σχετικά με την υπόθεση «Ο Πρίγκιπας Harry παραμένει μέλος της βασιλικής οικογένειας, το ίδιο και οι απειλές κατά της ζωής του και της οικογένειας του ενώ παραμένει πρόθυμος να καλύψει ο ίδιος τα κόστη, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι Βρετανοί φορολογούμενοι καθώς ο σκοπός του είναι απλός: να διασφαλίσει την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του εφόσον βρεθούν στη Μεγάλη Βρετανία, ώστε τα παιδιά του να μπορέσουν να γνωρίσουν την πατρίδα του».

"Prince Harry does not feel safe when he is in the UK. This is, and always will be, his home."--Harry's atty Shaheed Fatima.

Harry's lawsuit begins in UK, seeking police protection while he and family are in UK.

Attys fees may total $550,000.#Friday https://t.co/QDU2nIVA2J pic.twitter.com/AHLsF22nla