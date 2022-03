Αυξάνονται οι απώλειες αμάχων από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς οι διαπραγματεύσεις ακόμη δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, στη Μαριούπολη και στο Χάρκοβο μόνο έχουν σκοτωθεί 3.000 άνθρωποι, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Τα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη 15/3 κατέγραψαν 726 νεκρούς, εκ των οποίων 52 παιδιά.



Find more statistics at Statista

Στο Τσερνίχιβ τις τελευταίες 24 ώρες μόνο σκοτώθηκαν 53 άμαχοι από τους βομβαρδισμούς.

In #Chernihiv, 53 people were killed by shelling during the last 24 hours. pic.twitter.com/7MO3G9T4JX