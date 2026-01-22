Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη στο Νταβός με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσκαλώντας τον στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Το Κίεβο δεν έχει επιβεβαιώσει ανακοινώσει τη συνάντηση, αλλά ο Ζελένσκι ανέφερε χτες Τετάρτη πως δεν θα παρευρεθεί στο Νταβός καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν βυθίσει σε ενεργειακή κρίση την Ουκρανία. «Αναμφίβολα, σε αυτή την περίπτωση επιλέγω την Ουκρανία και όχι το Οικονομικό Φόρουμ, αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή», σημείωσε.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για τη συνάντηση έγινε αιφνιδιαστικά, με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει πως αυτή θα γίνει την Τετάρτη. Ωστόσο, μετά την ομιλία του Τραμπ, αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι η συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

«Οι συναντήσεις με την Αμερική πρέπει πάντα να καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα ενισχύουν την Ουκρανία ή θα φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου. Και αν τα έγγραφα είναι έτοιμα, θα συναντηθούμε», είχε πει ο Ουκρανός ηγέτης.

Οι συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων της Ουκρανίας και των απεσταλμένων του Τραμπ συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικά.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο Νταβός και επανέλαβε πως οι συνομιλίες τους επικεντρώθηκαν στις εγγυήσεις ασφάλειας και την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Ο Ουμέροφ δήλωσε ότι μια ουκρανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε επίσης με εκπροσώπους της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Blackrock σχετικά με τα σχέδια ανοικοδόμησης.

Την ίδια ώρα, σήμερα θα γίνει συνάντηση και του Βλαντιμίρ Πούτιν με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, στη Μόσχα. Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, δήλωσε ότι θα συζητήσει με τους Αμερικανούς απεσταλμένους την πιθανή χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

