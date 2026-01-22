Στην Κωνσταντινούπολη με στόχο την τέταρτη σερί νίκη του στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται απόψε (19:30, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) στην έδρα της Εφές για την 24η αγωνιστική, θέλοντας να επιβεβαιώσουν ότι βρίσκονται σε πολύ καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση.

Στην 7η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 14-8 οι Πειραιώτες, το βράδυ της Τρίτης 20/1 επιβλήθηκαν με 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια όντας στο +24 (58-34). Ωστόσο, στην 3η περίοδο έχασαν τη συγκέντρωσή τους, έκαναν πολλά λάθη και επέτρεψαν στην αντίπαλό τους να επιστρέψει, αλλά τελικά βρήκαν τον τρόπο να πάρουν τη σημαντική εντός έδρας νίκη, με MVP τον Βεζένκοφ (28π, 6 ριμπ) και πολύτιμους τους Μιλουτίνοφ (13π, 9 ριμπ), Φουρνιέ (12π, 9 ασίστ), ενώ ο Τζόουνς έκανε το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα στην Ευρωλίγκα.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Μόντε Μόρις, ενώ στην Τουρκία δεν ταξίδεψαν επίσης ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος υπέστη διάσειση μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο κεφάλι από τον Μπρίσετ στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι, αλλά και ο Νιλικίνα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική. Σταθερά εκτός δράσης παραμένουν οι Φαλ και Έβανς.

«Η Εφές είναι ομάδα με ταλέντο και καλό προπονητή, δεν πάει καλά στην Ευρωλίγκα, αλλά πάντα παίζει για την υπερηφάνειά της. Πιστεύω πως κάποια στιγμή θα αντιδράσει, ελπίζω να μην είναι απέναντί μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ενόψει της αποψινής αναμέτρησης ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Από την άλλη, η Εφές βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας μαζί με τη Βιλερμπάν, έχοντας ρεκόρ 6-17. Με τον Πάμπλο Λάσο πλέον στην τεχνική της ηγεσία, δεν έχει καταφέρει ακόμα να παρουσιάσει το καλό αγωνιστικό της πρόσωπο. Την Τρίτη ηττήθηκε με 71-66 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, έχοντας για πρώτο σκόρερ της τον μέχρι πριν από λίγο καιρό παίκτη του Ολυμπιακού, Σέιμπεν Λι, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

