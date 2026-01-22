Ικανοποίηση Ερντογάν από τη συνθηκολόγηση των Κούρδων στη βόρεια Συρία

Ικανοποιημένος εμφανίζεται ο Τούρκος πρόεδρος από τη συνθηκολόγηση των Κούρδων στη βόρεια Συρία.

«Δεν θα επιτρέψουμε τρομοκρατικές οργανώσεις στα νότια σύνορά μας» δήλωσε ο Ερντογάν και κάλεσε τους Κούρδους να καταθέσουν τα όπλα, αλλιώς «κάθε πρόκληση θα είναι αυτοκτονία» όπως είπε.

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα ανεχτούμε μια αποσχιστική δομή στα νότια σύνορα της Τουρκίας που θα αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια της χώρας μας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε χθες. Η ελπίδα μας είναι ότι αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί οριστικά χωρίς περαιτέρω αιματοχυσία, ότι η τρομοκρατική οργάνωση, η οποία περιορίζεται σε ορισμένες περιοχές στη βόρεια Συρία, θα καταθέσει τα όπλα της, θα εξαλειφθεί και ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω σύγκρουση.

» Είναι ήδη αδύνατο για την τρομοκρατική οργάνωση να διατηρήσει την παρουσία της στις περιοχές όπου βρίσκεται στριμωγμένη. Είναι πολύ σαφές ότι θα ήταν αυτοκτονία η προσφυγή σε προκλήσεις στο στάδιο αυτό» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.