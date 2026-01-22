Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Οι δρόμοι με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα είναι: Η άνοδος της Λεωφόρου Φυλής από το Πάρκο Τρίτση προς το Ζεφύρι, η Λεωφόρος Στρατάρχου Παπάγου προς το Ζεφύρι, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, οι Λεωφόροι Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, κάθοδος Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, ανοδικός άξονας Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσαντίνου και τέλος στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής με την Τροχαία να προχωράει στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, παραμένουν από χθες οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

- Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

- Στην παραλιακή ανώνυμη οδό στον Ωρωπό από το ύψος της επαρχιακής οδού Αμφιαρείου- Χαλκουτσίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αγίους Αποστόλους.

- Στην οδό Ανοίξεως από το ύψος της οδού Μαρκόνι έως την οδό Ηγουμενίτσας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Αθήνα.

- Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

