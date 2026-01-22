Η νίκη επί της Μπασκόνια και η βελτιωμένη εικόνα ήταν ένα βήμα μπροστά για τον Παναθηναϊκό, αλλά για να έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία οι «πράσινοι» καλούνται να περάσουν από το Τελ Αβίβ απέναντι στη Μακάμπι απόψε (21:05, Novasports Prime και bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για την 24η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που στον πρώτο γύρο είχαν κερδίσει 99-85 στο Telekom Center Athens (28/10), αναζητεί την 15η νίκη για να πατήσει γερά στην εξάδα και να κυνηγήσει το πλεονέκτημα έδρας. Απόντες θα είναι και πάλι οι Κέντρικ Ναν και Ντίνος Μήτογλου, καθώς δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει τους τραυματισμούς τους, μολονότι ο πρώτος είναι πολύ κοντά στο να επανέλθει. Μένει να φανει αν ο Τούρκος προπονητής θα συνεχίσει να έχει ανενεργούς τους Σορτς και Γιουρτσεβέν, ενώ δεδομένα θα έχουν αυξημένο ρόλο, μετά και την πολύ καλή τους εμφάνιση την Τρίτη, οι Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ και Καλαϊτζάκης.

Η Μακάμπι είναι αισθητά βελτιωμένη το τελευταίο δίμηνο με έξι νίκες στα τελευταία δέκα παιχνίδια, αλλά έχοντας μόνο 9 νίκες «καίγεται» για θετικά αποτελέσματα αν θέλει να προλάβει τα play in. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας έχει μόνο νίκες, τρεις σε ισάριθμα ματς, από τότε που επέστρεψε στο Ισραήλ, έχοντας κερδίσει Βιλερμπάν, Βαλένθια και Ζαλγκίρις. Ο Λόνι Γουόκερ δεν έχει ακόμη ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον ώμο και τέθηκε νοκ άουτ, όπως επίσης και οι επίσης τραυματίες Τζον Ντιμπαρτολομέο και Ζακ Χάνκινς.

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία), Ζοσέφ Μπισάνγκ (Γαλλία) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανία).

