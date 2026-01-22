Φερεντσβάρος και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην παγωμένη Βουδαπέστη, που αναμένεται στη σέντρα του μεγάλου ματς η θερμοκρασία να πέσει έως και τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 (ANT 1, COSMOTE Sports 4 και bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Οι «πράσινοι» θέλουν πάση θυσία να πάρουν το διπλό στην Ουγγαρία για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα, αλλά και για να κρατήσουν ολοζώντανες τις ελπίδες τους για την πρώτη 8άδα της βαθμολογίας, που ισοδυναμεί και με απευθείας πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Το 2026 ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, όμως η προσγείωση ήταν απότομη και έκανε κρότο. Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη νέα χρονιά με μία εντυπωσιακή 3άρα απέναντι στον Πανσερραϊκό (3-0), ενώ με το ίδιο ακριβώς σκορ κατατρόπωσε και τον Άρη, με τον αρχηγό των «πράσινων» Τάσο Μπακασέτα να πετυχαίνει το πρώτο του χατ τρικ με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Με την ψυχολογία και το ηθικό του Παναθηναϊκού ανεβασμένα, ακολούθησε το αθηναϊκό ντέρμπι και η σοκαριστική ήττα από την ΑΕΚ (4-0), με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει και τα τέσσερα γκολ της αναμέτρησης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεδομένα θέλει να δει την ομάδα του να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα, μέσα σε μία αφιλόξενη έδρα και απέναντι σε έναν δυνατό και σκληρό αντίπαλο. Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος είναι εκτός πλάνων, αλλά και τον Φίλιπ Τζούριτσιτς που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού, όπως και τον Σίριλ Ντέσερς. Επιπλέον θυμίζουμε ότι οι Ανδρέας Τετέι και Παύλος Παντελίδης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί ακόμη να κάνει αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που πέταξαν για Ουγγαρία:

Λαφόντ, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς και Κυριακόπουλος.

Στην απέναντι πλευρά η Φερεντσβάρος βρίσκεται σε ένα κακό φεγγάρι με απανωτά αρνητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα στα τελευταία της πέντε παιχνίδια μετράει μόλις μία νίκη, μία ισοπαλία και τρεις ήττες, παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικά ασταθές πρόσωπο.

Επιπλέον, η ομάδα βρίσκεται στη μετά Μπερναμπέ Βάργκα εποχή, καθώς οι Ούγγροι πούλησαν τον κατά πολλούς κορυφάιο τους ποδοσφαιριστή στην ΑΕΚ και πλέον έχουν ένα τεράστιο κενό στην επίθεσή τους. Το κενό αυτό ευελπιστούν να το καλύψει το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Φράνκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος έρχεται από την Τσέλιε, χωρίς βέβαια να έχει ούτε εκείνος δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Πιθανές 11άδες:



Φερεντσβάρος (Ρ. Κιν): Γκροφ, Σισέ, Ραϊμάικερς, Σζάλαϊ, Μάκρεκιτς, Καντού, Κανιτσόφσκι, Ότβος, Ο’Ντουόντα, Πέσιτς, Ντέλε

Παναθηναϊκός (Ρ. Μπενίτεθ): Λαφόντ, Ντουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια, Σάντσες, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Πελίστρι, Σφιντέρσκι.

Διαιτητής: Μίκολα Μπαλάκιν

Βοηθοί: Ολεξάντρ Μπερκούτ, Βίκτορ Ματιάς

4ος: Βίταλι Ρομάνοφ

VAR: Ντένις Σίρμαν, Νμίτρο Παντσίσιν

