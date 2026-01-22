Κατολίσθηση έπληξε σήμερα χώρο κατασκήνωσης στο βόρειο τμήμα της Νέας Ζηλανδίας, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις, με την αστυνομία και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών να κάνουν λόγο για αγνοούμενους, ανάμεσά τους παιδιά.

Η λάσπη έθαψε και συνέθλιψε τμήμα του καταυλισμού, στους πρόποδες του όρους Μανγκανόι, ιερού τόπου των Μαορί, δημοφιλούς προορισμού για τουρίστες και περιπατητές.

Δυο αυτόπτες μάρτυρες είπαν σε σωστικά συνεργεία πως άκουσαν φωνές στα συντρίμμια.

Eyewitness videos shot from a helicopter showed landslides that had occurred in northern New Zealand due to heavy rain, including one at a campsite in Mount Maunganui, a popular tourist spot on the northern coast of the country https://t.co/UZsVRsmbni pic.twitter.com/YXLZhVzqTx — Reuters (@Reuters) January 22, 2026

Η κατολίσθηση έπληξε τροχόσπιτα και χώρο καθαριότητας. Αρχικά, οι διασώστες άκουγαν φωνές παγιδευμένων αρχικά, αλλά υπήρχε κίνδυνος δεύτερης κατολίσθησης κι αναδιπλώθηκαν - όταν επέστρεψαν, δεν άκουγαν πλέον εκκλήσεις για βοήθεια.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας Τιμ Άντερσον δήλωσε σε δημοσιογράφους επιτόπου πως υπάρχει «αριθμός αγνοουμένων», μάλλον «μονοψήφιος», χωρίς να είναι σε θέση να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Εκτίμησε ωστόσο πως είναι ακόμη «πιθανό να βρούμε κάποιον ζωντανό».

Σύμφωνα με τη νεοζηλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, χθες στην περιοχή Τάιρανγκα, όπου βρίσκεται το όρος, καταγράφτηκαν οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις στα χρονικά, αφότου άρχισαν να τηρούνται δεδομένα το 1910: έπεσαν 274 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες.

Στον κοντινό Κόλπο Γουέλκαμ, δυο άνθρωποι αγνοούνταν αφού κατολίσθηση έπληξε σπίτι, σύμφωνα με την αστυνομία. Ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο ίδιο συμβάν.

Η αστυνομία στη Γουόρκγουορθ, βόρεια της Όκλαντ, ανέφερε παράλληλα πως αναστέλλει την επιχείρηση για τον εντοπισμό εποχούμενου άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά πλημμύρας χθες Τετάρτη.

Παραμένει σε ισχύ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε σε πέντε τομείς του Βόρειου Νησιού εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Φωτ. αρχείου ΑΡ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

