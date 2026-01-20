Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη, 20/1, στην Μεγάλη Περιμετρική Πατρών, στο ρεύμα προς Αθήνα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το patratora.gr, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το συρόμενο μέρος (καρότσα) νταλίκας εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο οδόστρωμα, λίγο πριν την είσοδο της σήραγγας Βούντενης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με δύο οχήματα και έξι άνδρες, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του οδοστρώματος και να διασφαλίσουν την αποφυγή τυχόν πυρκαγιάς ή διαρροής καυσίμων. Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρίσκονται επί τόπου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Εκτροπή κυκλοφορίας – Η ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού

Λόγω του ατυχήματος και της θέσης του βαρέος οχήματος, η Ολυμπία Οδός ανακοίνωσε την υποχρεωτική εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών, καθώς η διαδικασία απομάκρυνσης της καρότσας αναμένεται να διαρκέσει αρκετή ώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.