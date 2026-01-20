Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle H έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιου και αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο. Η συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε επιτεύχθηκε στο γήπεδο γκολφ του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία τον Ιούλιο του 2025. Είχε αποφασίσει να μειώσει τότε τους αμερικανικούς δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από την ΕΕ στο 15%, κάτι που τότε θεωρήθηκε καλή συμφωνία.

Η έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο πρόκειται να ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου του Κοινοβουλίου. Η αναστολή αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη, 21/1, στο Στρασβούργο.

Η συμφωνία μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιτεύχθηκε στο γήπεδο γκολφ του Αμερικανού προέδρου στη Σκωτία τον Ιούλιο του 2025.

Είχε αποφασίσει να μειώσει τότε τους αμερικανικούς δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από την ΕΕ στο 15%, κάτι που θεωρήθηκε καλή συμφωνία, δεδομένου ότι ο Τραμπ είχε απειλήσει με φόρους εισαγωγής ύψους 30%. Η συμφωνία χρειάζεται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά η επιτροπή διεθνούς εμπορίου δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τον έλεγχό της.

Το Σάββατο, μέσα σε λίγες ώρες από την απειλή του Προέδρου Τραμπ για επιβολή αμερικανικών δασμών με αφορμή τη Γροιλανδία, ο ισχυρός Γερμανός ευρωβουλευτής Μάνφρεντ Βέμπερ δήλωσε ότι «η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο». Κατά τη διάρκεια της οριστικοποίησης της συμφωνίας, η ΕΕ ανέστειλε τα αντίμετρα δασμών σε αγαθά αξίας 93 δισ. ευρώ που αγοράζει από τις ΗΠΑ.

Η αναστολή αυτή λήγει στις 6 Φεβρουαρίου και, χωρίς είτε παράταση είτε κοινοβουλευτική έγκριση της συμφωνίας, οι δασμοί της ΕΕ σε αμερικανικά προϊόντα θα τεθούν σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

