- Η Λευκορωσία ανακοίνωσε χθες ότι ο Λουκασένκο έλαβε πρόσκληση από την Ουάσινγκτον.
- Το μεταδίδει το κανάλι της προεδρίας της Λευκορωσίας
Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο υπέγραψε συμφωνία για να συμμετάσχει στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το κανάλι της προεδρίας Pul Pervogo στο Telegram.
Η Λευκορωσία είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι ο Λουκασένκο έλαβε πρόσκληση από την Ουάσινγκτον.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
