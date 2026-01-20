Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Λευκορωσία ανακοίνωσε χθες ότι ο Λουκασένκο έλαβε πρόσκληση από την Ουάσινγκτον.

Το μεταδίδει το κανάλι της προεδρίας της Λευκορωσίας

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο υπέγραψε συμφωνία για να συμμετάσχει στο αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το κανάλι της προεδρίας Pul Pervogo στο Telegram.

Η Λευκορωσία είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι ο Λουκασένκο έλαβε πρόσκληση από την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.