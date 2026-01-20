Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες να μην προβούν σε αντίποινα απέναντι στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία και τις προέτρεψε να «είναι ανοιχτόμυαλες».

«Λέω σε όλους, χαλαρώστε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα... Ο πρόεδρος θα είναι εδώ αύριο και θα περάσει το μήνυμά του», δήλωσε ο Μπέσεντ από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Τόνισε πως θα βρεθεί μια λύση που θα διασφαλίζει την εθνική ασφάλεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

«Είμαι βέβαιος ότι οι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν την κατάσταση και ότι αυτό θα εξελιχθεί με τρόπο που θα καταλήξει σε πολύ καλό αποτέλεσμα για όλους», είπε.

Ερωτηθείς για την προοπτική ενός παρατεταμένου εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ο Μπέσεντ απάντησε: «Γιατί προτρέχετε εκεί; Γιατί παίρνετε το χειρότερο σενάριο;... Σταματήστε την υστερία. Πάρτε μια βαθιά ανάσα».

Παράλληλα απέρριψε την ιδέα ότι οι Ευρωπαίοι ενδέχεται να επιβάλουν οικονομικά αντίποινα και να εκποιήσουν αμερικανικά ομόλογα δημοσίου. «Είμαι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να τα κατέχουν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ δήλωσε από την πλευρά του ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος έναν νόμο περί έκτακτης ανάγκης είναι οι «πιο κατάλληλοι» τρόποι αντιμετώπισης απέναντι στις εμπορικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ, παρά τις προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο εναντίον τους.

Ο Γκριρ δήλωσε σε φόρουμ στο Νταβός ότι υπάρχουν άλλες επιλογές για την επιβολή νέων δασμών αν το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει τους δασμούς IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), αλλά αρνήθηκε να τις συζητήσει.

Χθες σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Times, ο Γκριρ δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ θα επιβάλει αμέσως νέους δασμούς αν το Ανώτατο Δικαστήριο καταργήσει τους προηγούμενους που έθεσε σε όλον τον κόσμο επικαλούμενος αμερικανική νομοθεσία περί έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

