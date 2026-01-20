Λογαριασμός
Δεκατετράχρονος στη Ζάκυνθο κυκλοφορούσε με πιστόλι στη σχολική τσάντα

Στη Ζάκυνθο, 14χρονος μαθητής συνελήφθη όταν βρέθηκε πιστόλι στη σχολική του τσάντα. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από το σχολείο, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του

Ζάκυνθος: 14χρονος με πιστόλι μέσα στη σχολική του τσάντα

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ζακύνθου προσήχθη 14χρονος μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου Ζακύνθου, καθώς στην σχολική του τσάντα βρέθηκε πιστόλι.

Συμμαθητές του 14χρονου που αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του όπλου και ενημέρωσαν άμεσα τον διευθυντή του σχολείου. Εκείνος, με τη σειρά του, ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ζακύνθου, η οποία προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, που κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ζάκυνθος Σχολική Βία
