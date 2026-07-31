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Σε ισχύ έως τις 19:00 το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο λόγω θυελλωδών ανέμων

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί και στο Αιγαίο φθάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους αγγίζουν τα 9 μποφόρ

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απαγορευτικό απόπλου

Σε ισχύ παραμένει έως τις 19:00 απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί και στο Αιγαίο φθάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους αγγίζουν τα 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: απαγορευτικό απόπλου Ραφήνα Λαύριο Πειραιάς
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