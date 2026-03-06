Η Μέση Ανατολή και ο νέος "πόλεμος" που ξεκίνησε εντός Ε.Ε.

Στο 10ο επεισόδιο του *InsideEU* εξετάζουμε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο στο Ιράν. Γιατί η Ευρώπη φάνηκε να καθυστερεί να διαμορφώσει ενιαία στάση; Ποιος είναι τελικά ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμών στην εξωτερική πολιτική και τι αποκαλύπτει η ένταση ανάμεσα σε ηγετικές φυσιογνωμίες της ΕΕ; Μαζί με τον διεθνολόγο Δημήτρη Τζανιδάκη αναλύουμε τις εσωτερικές αντιθέσεις, τα γεωπολιτικά διλήμματα και τις προκλήσεις που αναδεικνύει η νέα κρίση για την ευρωπαϊκή στρατηγική.