bluesky

linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς podcast του ΣΚΑΪ, InsideEU, απαντάμε στο ερώτημα: τι σημαίνει να είσαι ευρωπαίος πολίτης. Μεταξύ άλλων, βάζουμε στο κάδρο την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ε.Ε. και την προστασία των καταναλωτικών μας δικαιωμάτων ενώ αναλύουμε και τις υποχρεώσεις που έχουμε ζώντας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Καλεσμένη μας, η υπεύθυνη τύπου του γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Άννα Ευσταθίου.