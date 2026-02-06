Οι σχέσεις της Ε.Ε. με τις Η.Π.Α και η μάχη στο εσωτερικό

Στο 8ο επεισόδιο του InsideEU, φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Συζητάμε τις μεταβαλλόμενες σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ, τις εσωτερικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη στρατηγική σημασία της αναδυόμενης συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.