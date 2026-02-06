Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Inside EU
Οι σχέσεις της Ε.Ε. με τις Η.Π.Α και η μάχη στο εσωτερικό

inside

Στο 8ο επεισόδιο του InsideEU, φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Στο 8ο επεισόδιο του InsideEU, φιλοξενούμε τον Κωνσταντίνο Λάβδα, καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Συζητάμε τις μεταβαλλόμενες σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ, τις εσωτερικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη στρατηγική σημασία της αναδυόμενης συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Δείτε περισσότερα Podcasts