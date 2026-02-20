Ο Νικόλας Φαραντούρης στο InsideEU

bluesky

Στο 9ο επεισόδιο του InsideEU, φιλοξενούμε τον ευρωβουλευτή της Αριστεράς, Νικόλα Φαραντούρη. Στο επίκεντρο βρίσκονται, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η χρηματοδότηση της άμυνας, η στήριξη της Ουκρανίας και οι σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ, Συζητάμε επίσης και για την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού καθώς και για το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης.