Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Inside EU
Ο Νικόλας Φαραντούρης στο InsideEU

inside

Στο 9ο επεισόδιο του InsideEU, φιλοξενούμε τον ευρωβουλευτή της Αριστεράς, Νικόλα Φαραντούρη. Στο επίκεντρο βρίσκονται, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η χρηματοδότηση της άμυνας, η στήριξη της Ουκρανίας και οι σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ, Συζητάμε επίσης και για την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού καθώς και για το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Podcasts

ακούστε τα υπόλοιπα επεισόδια
Κάνε Εγγραφή

Στο 9ο επεισόδιο του InsideEU, φιλοξενούμε τον ευρωβουλευτή της Αριστεράς, Νικόλα Φαραντούρη. Στο επίκεντρο βρίσκονται, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, η χρηματοδότηση της άμυνας, η στήριξη της Ουκρανίας και οι σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ, Συζητάμε επίσης και για την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού καθώς και για το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Δείτε περισσότερα Podcasts