Τι σημαίνει για την Ε.Ε. η πτώση του Όρμπαν και η άνοδος του Μαγιάρ;

Στο 12ο επεισόδιο του InsideEU αναλύουμε τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία μετά την αποχώρηση του Βίκτορ Όρμπαν και την άνοδο του Πέτερ Μαγιάρ στην εξουσία. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες ισορροπίες μεταβάλλονται στις Βρυξέλλες; Μαζί με την διεθνολόγο Ελευθερία Φτακλάκη, συζητάμε για τα «παγωμένα» κονδύλια, τις απαιτήσεις της ΕΕ, τη στάση απέναντι στην Ουκρανία και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις.