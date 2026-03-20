Η οικονομία της Ε.Ε. απέναντι στον πόλεμο

Στο 11ο επεισόδιο συζητάμε τις οικονομικές επιπτώσεις της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή και πώς αυτές μεταφράζονται σε αυξήσεις στην ενέργεια και τα τρόφιμα. Μαζί με τον δημοσιογράφο και οικονομικό αναλυτή Νίκο Φιλιππίδη, αναλύουμε τι έχει κάνει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια μέτρα εξετάζονται και πόσο προστατευμένοι είναι οι πολίτες. Πόσο πιθανό είναι ένα νέο κύμα πληθωρισμού; Υπάρχει κίνδυνος ύφεσης; Και ποιο είναι το χειρότερο σενάριο αν η σύγκρουση κλιμακωθεί; Μια συζήτηση για την οικονομία, την καθημερινότητα και τις επιλογές της Ευρώπης σε μια νέα περίοδο αβεβαιότητας που έχει αρχίσει.