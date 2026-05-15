Έπειτα από συνομιλίες για το εμπόριο, την Ταϊβάν και το Ιράν, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε στον αμερικανό φιλοξενούμενό του τα αιωνόβια δένδρα του περιτειχισμένου συγκροτήματος Τζονγκνανχάι στο Πεκίνο, όπου έκανε περίπατο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά τις τελευταίες ώρες της συνόδου τους.

Ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» σχόλια των ηγετών, στα οποία ο Τραμπ εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι μερικά από τα δένδρα είναι 1.000 ετών.

«Πρέπει να σας πω ότι όλα τα δένδρα σ' αυτή την πλευρά είναι πάνω από 200 ως 300 ετών», είπε ο Σι μέσω διερμηνέα, δείχνοντας μερικούς επιβλητικούς κορμούς. «Εκεί μερικά είναι πάνω από 400 ετών».

Ο Τραμπ απάντησε, «Ζούν τόσο πολύ;».

Ο Σι πρόσθεσε, «Υπάρχουν και δένδρα 1.000 ετών σε άλλα μέρη».

Ο Τραμπ ρώτησε τον Σι αν έχει υποδεχθεί και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό.

«Πολύ σπάνια», απάντησε ο Σι. «Στην αρχή, συνήθως δεν κάναμε εδώ διπλωματικές εκδηλώσεις. Ακόμα κι αφού αρχίσαμε να κάνουμε μερικές, είναι κάτι που γίνεται εξαιρετικά σπανια. Για παράδειγμα, έχει έρθει εδώ ο Πούτιν».

Στη συνέχεια κάλεσε τον Τραμπ να αγγίξει ένα δένδρο 280 ετών.

«Ωραία. Μου αρέσει», απάντησε ο Τραμπ.

🚨 NOW: Xi Jinping is taking President Trump on a FULL tour of ancient Chinese botanical gardens



GUIDE: "This one is 400 years old."



POTUS: "They live that long?!?"



We conquered the earth in such a short timeline that we refuse to accept TREES are older than our country 🤣 pic.twitter.com/wS9dowyQE2 — Nick Sortor (@nicksortor) May 15, 2026

Η περίσταση προσέφερε μια σπάνια ματιά στις ανεπίσημες ανταλλαγές μεταξύ αρχηγών κρατών.

Το Σεπτέμβριο, ένα ανοιχτό μικρόφωνο είχε «πιάσει» τον Σι και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και για το ενδεχόμενο να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν μέχρι την ηλικία των 150 ετών, καθώς περπατούσαν προς την πλατεία Τιενανμέν για να παρακολουθήσουν τη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.