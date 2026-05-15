Μεγάλες ήταν ο προσδοκίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) θα μπορούσε να πιέσει τον Κινέζο ομόλογό του να βοηθήσει στην επίλυση του πολέμου του με το Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει... θαλασσοταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η Κίνα είναι στενός διπλωματικός εταίρος του Ιράν και ο κορυφαίος αγοραστής του πετρελαίου του - και έχει αυτοπροσδιοριστεί ως «υποστηρίκτρια της ειρήνης» καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο ουκρανικό. Ωστόσο, οι αναφορές και από τις δύο πλευρές μέχρι στιγμής υποδηλώνουν ότι οι συνομιλίες δεν έχουν αλλάξει τη στάση του Πεκίνου, επισημαίνει το CNN.

Μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών του με τον Σι την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Κινέζος ηγέτης είχε προσφερθεί να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης - αν και σε άλλη συνέντευξη με το NBC News την ίδια μέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν τη βοήθεια της Κίνας.

Μια αναφορά των συνομιλιών που δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ - η κρίσιμη πλωτή οδός που το Ιράν έχει σχεδόν κλείσει - πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η αναφορά του Λευκού Οίκου ανέφερε επίσης ότι ο Σι «κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στην στρατιωτικοποίηση του Στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια χρέωσης διοδίων για τη χρήση του». Υπαινίχθηκε επίσης ότι η Κίνα θα αγόραζε περισσότερο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ.

Η Κίνα έχει ήδη επανειλημμένα δεσμευτεί να κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και ο Σι τον περασμένο μήνα ζήτησε να «διατηρηθεί η κανονική διέλευση από το στενό». «Οι ναυτιλιακές οδοί του Κόλπου πρέπει να ανοίξουν ξανά «το συντομότερο δυνατό» για να διατηρηθούν σταθερές οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού» αναφέρει το κινεζικό ΥΠΕΞ.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ φάνηκε να αποδέχεται ότι υπήρχαν όρια στην πίεση που θα μπορούσε να ασκήσει στο Πεκίνο για να πείσει την Τεχεράνη να συμφωνήσει με τις ειρηνευτικές απαιτήσεις των ΗΠΑ. «Κοιτάξτε, δεν έρχεται με όπλα... δεν έρχεται με πυροβολισμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Fox News όταν ρωτήθηκε αν ο Σι θα επηρεάσει τους Ιρανούς. «Είναι πολύ καλός».

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η στρατιωτική του εκστρατεία εναντίον του Ιράν «θα συνεχιστεί!» — υποδηλώνοντας ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων. Είπε επίσης ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη. «Ο Σι είναι μόνο business... όχι παιχνίδια» είπε.

Μια ενεργειακή συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας βρίσκεται επίσης στο προσκήνιο. Αλλά αν οι συνομιλίες Τραμπ-Σι θα έχουν κάποια επίδραση στη σύγκρουση παραμένει ασαφές.

Προς το παρόν, το Πεκίνο φαίνεται σε μεγάλο βαθμό να επαναλαμβάνει την υπάρχουσα στάση του. Λίγο μετά την αναχώρηση του Τραμπ από το Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου επισήμανε ότι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις είναι η κατάλληλη οδός, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν προβλήματα ή εμπόδια στο Στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

