Η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκοπεύει να προσαγάγει σε δίκη τον 94χρονο πρώην πρόεδρο της Κούβας Ραούλ Κάστρο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου και δηλώσεις αξιωματούχου του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η πιθανή άσκηση δίωξης σε βάρος του αδελφού του Φιντέλ Κάστρο αφορά την κατάρριψη, το 1996, αεροσκαφών που ανήκαν σε οργάνωση αντικαστρικών εξορίστων, ανέφερε χθες το CBS News, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Για αυτό θα απαιτείτο να συγκροτηθεί σώμα ενόρκων.

Την 24η Φεβρουαρίου 1996, η πολεμική αεροπορία της Κούβας κατέρριψε δύο αεροσκάφη που ανήκαν σε οργάνωση αντικαστρικών με έδρα το Μαϊάμι, γνωστή ως Brothers to the Rescue, καθώς πέταγαν στα ανοικτά των κουβανικών ακτών.

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αβάνα, τα Τσέσνα είχαν εισέλθει στον κουβανικό εναέριο χώρο. Αντίθετα, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) είχε κρίνει πως βρίσκονται πάνω από διεθνή ύδατα. Τρεις από τους νεκρούς ήταν αμερικανοί υπήκοοι.

Διάφοροι αμερικανοί πολιτικοί έχουν απαιτήσει να δικαστεί ο Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον αμερικανικό ιστότοπο Axios, μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου τον κατηγορούν πως διέταξε προσωπικά την κατάρριψη--ήταν υπουργός Άμυνας την εποχή.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Φλόριντα, ο Ρον ΝτεΣάντις, πανηγύρισε σχολιάζοντας μέσω X πως η άσκηση δίωξης εκκρεμούσε «εδώ και πολύ καιρό».

Η επιρροή του Κάστρο

Ο Ραούλ Κάστρο εγκατέλειψε την προεδρία της Κούβας το 2018 και τη θέση του γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος το 2021 και έχει τεθεί εκτός της ενεργής πολιτικής έκτοτε.

Όμως ο νεότερος αδελφός του ηγέτη της επανάστασης στη νήσο Φιντέλ Κάστρο είναι από τις τελευταίες μορφές της γενιάς αυτής που απομένουν στη ζωή και χαίρει μεγάλου σεβασμού στη χώρα.

Θεωρείται επίσης σύμβουλος-κλειδί του σημερινού προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ και διατηρεί αξιοσημείωτη επιρροή στον στρατό της νήσου, ισχυρό θεσμό.

Η σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κούβας, τεταμένη για δεκαετίες, από την επικράτηση των επαναστατών το 1959, έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ το 2025. Σε μια από τις πρώτες του ενέργειες αφότου ανέλαβε, ο πρόεδρος Τραμπ έβαλε ξανά την Κούβα στην αμερικανική μαύρη λίστα των κρατών που κατά την Ουάσιγκτον υποστηρίζουν την «τρομοκρατία».

Συναντήσεις Ράτκλιφ στην Αβάνα

Η είδηση πως η αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ασκήσει δίωξη στον Ραούλ Κάστρο καταγράφτηκε την ημέρα που ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, ταξίδεψε στην Αβάνα για--εξαιρετικά σπάνιες--συναντήσεις με κουβανούς αξιωματούχους. Η νήσος, αντιμέτωπη τους τελευταίους μήνες με πετρελαϊκό αποκλεισμό της Ουάσιγκτον, είναι αντιμέτωπη με σοβαρή ενεργειακή κρίση.

Η αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας, χωρίς σχόλια ούτε οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια, δημοσιοποίησε μέσω X φωτογραφίες στις οποίες εικονίζεται ο κ. Ράτκλιφ καθώς συναντάται με κουβανούς αξιωματούχους. Ανάμεσα στους συνομιλητές του ήταν ο Ραμόν Ρομέρο Κουρμπέλο, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του υπουργείου Εσωτερικών της Κούβας.

Οι αρχές της Κούβας ανέφεραν ότι οι συναντήσεις με τον επικεφαλής της CIA Ράτκλιφ είχαν σκοπό να προχωρήσει «ο πολιτικός διάλογος» ανάμεσα στα δυο κράτη, ιδεολογικούς εχθρούς που παρά την ατμόσφαιρα ολοένα μεγαλύτερης έντασης, έχουν τελευταία επαφές.

Η προηγούμενη συνάντηση υψηλού επιπέδου είχε γίνει στην Αβάνα τη 10η Απριλίου. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που προσγειώθηκε αμερικανικό κυβερνητικό αεροσκάφος στην πρωτεύουσα της Κούβας έπειτα από περίπου δέκα χρόνια, από το 2016.

Η Αβάνα ανέφερε ότι παρουσίασε στοιχεία στην αμερικανική αντιπροσωπεία που δείχνουν ότι η Κούβα «δεν εγείρει απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», ούτε «υποστηρίζει την τρομοκρατία», όπως ερίζει η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στη CIA ανέφερε ότι ο κ. Ράτκλιφ πήγε στην Αβάνα για να επιδώσει το μήνυμα πως η Ουάσιγκτον θα ήταν διατεθειμένη να συμβάλει να αντιμετωπιστούν τα ενεργειακά προβλήματα της Κούβας, αλλά θα απαιτήσει να γίνουν «θεμελιώδεις αλλαγές».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν διώξεις από τη δικαιοσύνη για να δικαιολογήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τον Ιανουάριο, όταν ο αμερικανικός στρατός επιτέθηκε στη Βενεζουέλα και αιχμαλώτισε τον πρώην πλέον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο έπειτα από αιματηρή επιχείρηση, η Ουάσιγκτον έκανε λόγο περί «επιχείρησης για την επιβολή του νόμου».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές στην Κούβα--έχει διαμηνύσει επανειλημμένα ότι η νήσος θα είναι «η επόμενη», μετά τη Βενεζουέλα και το Ιράν, ενώ έχει πει επίσης πως θα «έχει την τιμή» να «πάρει» τη χώρα, δίχως ποτέ να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε.

Πηγή: skai.gr

