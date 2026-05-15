Οι ΗΠΑ επικήρυξαν ομάδα κατασκευής drones του IRGC με πόσο που φτάνει τα 15 εκατ. δολάρια. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι προσφέρει υψηλές αμοιβές για πληροφορίες σχετικά με έξι άτομα που, όπως λέει, εμπλέκονται στην πτέρυγα παραγωγής drones της Δύναμης Quds του IRGC του Ιράν, η οποία προσδιορίζεται ως Εταιρεία Kimia Part Sivan (KIPAS).

Help us put a dent in the IRGC’s revenue stream.



May 14, 2026

Τα άτομα, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, «εμπλέκονται στις δοκιμές, την ανάπτυξη και την προμήθεια drones από την KIPAS».



Μια ανάρτηση του προγράμματος ανταμοιβών εθνικής ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι άτομα που υποβάλλουν πληροφορίες σχετικά με άτομα, τους συνεργάτες τους ή τα οικονομικά τους δίκτυα ενδέχεται να είναι επιλέξιμα για αμοιβή έως και 15 εκατομμυρίων δολαρίων.



«Βοηθήστε μας να μειώσουμε τη ροή εσόδων του IRGC», αναφέρει η ανάρτηση.

