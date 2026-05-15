Πέντε Ιταλοί τουρίστες έχασαν τη ζωή τους σε ατύχημα κατάδυσης σε σπήλαιο στις Μαλδίβες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στη Ρώμη.

«Πιστεύεται ότι οι δύτες έχασαν τη ζωή τους ενώ προσπαθούσαν να εξερευνήσουν σπήλαια σε βάθος 50 μέτρων», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι το περιστατικό συνέβη στην ατόλη Βάαβου (Vaavu Atoll).

Ο στρατός των Μαλδίβων δήλωσε ότι μια σορός βρέθηκε σε σπήλαιο σε βάθος περίπου 60 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, και θεωρείται ότι οι άλλοι τέσσερις δύτες βρίσκονται επίσης εκεί.

Αναφέρθηκε ότι δύτες με ειδικό εξοπλισμό εστάλησαν στην περιοχή, περιγράφοντας την επιχείρηση έρευνας ως πολύ υψηλού κινδύνου.

Το περιστατικό πιστεύεται ότι είναι το χειρότερο μεμονωμένο καταδυτικό ατύχημα στο μικροσκοπικό έθνος του Ινδικού Ωκεανού, το οποίο αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό λόγω της αλυσίδας των κοραλλιογενών νησιών του.

Οι πέντε Ιταλοί μπήκαν στο νερό το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Το πλήρωμα του καταδυτικού σκάφους με το οποίο ταξίδευαν δήλωσε την εξαφάνισή τους όταν απέτυχαν να αναδυθούν αργότερα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο καιρός ήταν θυελλώδης στην περιοχή, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Μαλέ. Είχε εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για επιβατηγά σκάφη και ψαράδες.

Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας ανακοίνωσε αργότερα ότι στα θύματα περιλαμβάνονται μια καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, η κόρη της και δύο νεαροί ερευνητές. Σε δήλωση στην πλατφόρμα X, το πανεπιστήμιο εξέφρασε τα «βαθύτατα συλλυπητήριά» του στους οικείους των θυμάτων.

Τα ατυχήματα κατά την κατάδυση και το κολύμπι με αναπνευστήρα (snorkelling) είναι σχετικά σπάνια στις Μαλδίβες, αν και αρκετοί θάνατοι έχουν αναφερθεί τα τελευταία χρόνια.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, μια έμπειρη Βρετανίδα δύτρια πνίγηκε σε περιστατικό κατάδυσης στα ανοικτά του νησιωτικού θερέτρου Ellaidhoo. Ο σύζυγός της πέθανε πέντε ημέρες αργότερα αφού αρρώστησε. Το 2024, ένας Ιάπωνας βουλευτής πέθανε ενώ έκανε snorkelling στην ατόλη Lhaviyani.

Πηγή: skai.gr

