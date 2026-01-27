«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους», αντέτεινε χθες Δευτέρα το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αντικρούοντας την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με την οποία η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τη βοήθεια των ΗΠΑ, τις έχει «ανάγκη», κι όποιος συνηγορεί υπέρ του αντιθέτου «ονειρεύεται».

«Ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας μέσω X, παραθέτοντας σύντομο απόσπασμα βίντεο με την τοποθέτηση του Ολλανδού.

Non, cher Mark Rutte. Les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité. Même les États-Unis en conviennent. C’est le pilier européen de l'OTAN. https://t.co/oEzSfewFZU — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 26, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρούτε απευθυνόμενος χθες σε ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι όσοι πιστεύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί μόνη της χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει «να ονειρεύονται».

