Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αυξάνει τους δασμούς σε ορισμένα νοτιοκορεατικά προϊόντα κατά 10%, κατηγορώντας παράλληλα τη νομοθετική εξουσία της συμμάχου ότι «δεν τηρεί» την εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Οι δασμοί στις εισαγωγές στα αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και την ξυλεία από την ασιατική χώρα στις ΗΠΑ θα αυξηθούν από 15% σε 25%.

«Η Νομοθετική Συνέλευση της Νότιας Κορέας δεν τηρεί τη Συμφωνία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επειδή η κορεατική νομοθετική εξουσία δεν έχει θεσπίσει την Ιστορική Εμπορική Συμφωνία μας, η οποία αποτελεί προνόμιό της, αυξάνω τους ΔΑΣΜΟΥΣ της Νότιας Κορέας στα αυτοκίνητα, την ξυλεία, τα φαρμακευτικά προϊόντα και όλους τους άλλους αμοιβαίους δασμούς, από 15% σε 25%.»

«Ο πρόεδρος Λι και εγώ καταλήξαμε σε μια εξαιρετική συμφωνία και για τις δύο χώρες στις 30 Ιουλίου 2025 και επιβεβαιώσαμε αυτούς τους όρους ενώ βρισκόμουν στην Κορέα στις 29 Οκτωβρίου 2025. Γιατί δεν την έχει εγκρίνει η κορεατική νομοθετική εξουσία;», ρώτησε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσε την επιβολή δασμών καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του στην εξωτερική του πολιτική. Οι οικονομολόγοι έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση ενώ η υπόθεση εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

