Το Τέξας θα απαγορεύσει στους υπαλλήλους της πολιτείας να χρησιμοποιούν προϊόντα Alibaba, Temu, και Shein

Ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ δήλωσε ότι έλαβε την απόφαση αυτή με σκοπό να προστατεύσει το «ιδιωτικό απόρρητο των Τεξανών» από την κινεζική κυβέρνηση

Greg Abbott

Το Τέξας θα απαγορεύσει στους υπαλλήλους της πολιτείας να χρησιμοποιούν υλικό και λογισμικό των Alibaba, Temu και Shein, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης, λέγοντας ότι έλαβε την απόφαση αυτή με σκοπό να προστατεύσει το «ιδιωτικό απόρρητο των Τεξανών» από την κινεζική κυβέρνηση.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τις εταιρείες TP-Link και CATL, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

