Το Τέξας θα απαγορεύσει στους υπαλλήλους της πολιτείας να χρησιμοποιούν υλικό και λογισμικό των Alibaba, Temu και Shein, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης, λέγοντας ότι έλαβε την απόφαση αυτή με σκοπό να προστατεύσει το «ιδιωτικό απόρρητο των Τεξανών» από την κινεζική κυβέρνηση.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης τις εταιρείες TP-Link και CATL, σύμφωνα με δήλωση του κυβερνήτη του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

