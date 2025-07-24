Δεν είναι μόνο οι βόμβες: Ο πληθυσμός της Γάζας αντιμέτωπος με τον λιμό

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσους μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου χθες Τετάρτη τόνιζε ότι ο πληθυσμός στη Λωρίδα της Γάζας είναι αντιμέτωπος εκτός από βόμβες και με τον λιμό.

«Οι 2,1 εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί στην εμπόλεμη ζώνη της Γάζας βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν άλλο δολοφόνο, πέραν από τις βόμβες και τις σφαίρες: πεθαίνουν από την πείνα. Είμαστε μάρτυρες σήμερα μιας μοιραίας αύξησης των θανάτων που συνδέονται με τον υποσιτισμό» υπογράμμιζε σχετικά, έχοντας ήδη συμπληρώσει πως «δεν γνωρίζω πώς θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε αυτό διαφορετικά, εκτός από το γεγονός ότι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα μαζικά και αυτό έχει προκληθεί από τον άνθρωπο. Είναι πολύ σαφές και αυτό γίνεται εξαιτίας του αποκλεισμού».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μόνο τον μήνα Ιούλιο, 5.100 παιδιά έχουν εισαχθεί σε προγράμματα υποσιτισμού. Τα 800 εξ αυτών είναι σοβαρά αδυνατισμένα.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για την κρίση έλλειψη τροφίμων στη Γάζα με τον Ισραηλινό κυβερνητικό εκπρόσωπος, Νταβίντ Μένσερ, παράλληλα, να τονίζει ότι «δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα». Όπως εξηγούσε δε, «υπάρχει η πείνα της αλήθειας και το Ισραήλ δεν θα πάψει ποτέ να τη λέει».

Νωρίτερα, περισσότερες από 100 ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούσαν ότι εξαπλώνεται «μαζικός λιμός» στον παλαιστινιακό θύλακα, τη στιγμή που οι προμήθειες έχουν εξαντληθεί εντελώς. Όπως τόνιζαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, νερού και φαρμάκων παραμένουν αναξιοποίητες εκτός Γάζας κατηγορώντας το Ισραήλ για επιβολή περιορισμών, οι οποίοι προκαλούν «χάος, πείνα και θάνατο».

Συμπληρώνουν δε πως η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τόσο που πλέον ακόμη και οι ίδιοι τους οι συνάδελφοι χάνουν πια τις δυνάμεις τους, και ζητούν να αποκατασταθούν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κάνει λόγο για δηλώσεις που παπαγαλίζουν την προπαγάνδα της Χαμάς, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μιλούσε για ένα τρομακτικό θέαμα, ξεκαθαρίζοντας ότι η πείνα χτυπά άπαντες.

«Tα τελευταία ήδη ανάγκης έχουν διανεμηθεί. Πλέον δεν έχουμε τίποτε να προσφέρουμε», δήλωνε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος της ανεξάρτητης ανθρωπιστικής οργάνωσης Norwegian Refugee Council κατηγορώντας το Ισραήλ για το χάος.

