Αποκαταστάθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια, η οποία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, λόγω της καθίζησης που προκλήθηκε από θραύση κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να υποχωρήσει το οδόστρωμα και να ανοίξει «κρατήρας» στη μέση του δρόμου.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο συνεργεία της ΕΥΔΑΠ, τα οποία με τη συνδρομή εκσκαφέα αποκατέστησαν τη ζημιά, ενώ προσωπικό του Δήμου ρύθμιζε την κυκλοφορία, η οποία αυτή την ώρα διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

